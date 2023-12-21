Whelan esir kampındaki yetkililer tarafından hedef alındığını iddia ediyor

Whelan, Mordovya'daki uzak bir esir kampındaki bir yetkili tarafından, 28 Kasım'daki saldırı nedeniyle uyarılan yetkiliye misilleme olarak hedef alındığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Birleşik Krallık ve Kanada vatandaşlıkları bulunan Whelan, Aralık 2018'de Moskova'da bir otelde, kendisini casus olmakla suçlayan Rus yetkililer tarafından gözaltına alınmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadeleri gazisi, şiddetle reddettiği casusluk suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Whelan daha önce CNN'e yaptığı açıklamada, bir hapishane fabrikasında yeni gelen ve Amerikan karşıtı görüşlere sahip 50 yaşındaki bir Türk tarafından saldırıya uğradığını söylemişti.

Whelan CNN'e verdiği demeçte, ismini vermediği cezaevi görevlisinin, disiplin cezası almasını sağlamak amacıyla mahkumları kendisiyle kavga etmeye çağırdığını söyledi.

Whelan ayrıca "(yetkilinin) adına mahkumlar benden 1,100 dolar koruma parası istediler" dedi.

Whelan CNN'e verdiği demeçte, "Bu miktar benim hapishane hesabımın tam tutarıdır ve mahkumlar kendilerine söylenmediği sürece bunu bilemezlerdi" dedi.

Whelan, "Parayı bulmakta başarılı olamayınca başka bir koğuşa taşınmamı emretti, bu da beni suç teşkil eden davranışlara ve saldırı potansiyeline maruz bırakacaktı" dedi. "Burada çoğu insan bıçak taşıyor ve birçoğu onları vahşi ve saldırgan yapabilecek uyarıcılar kullanıyor - herhangi bir çatışmanın olduğu yerde ölümcül bir kombinasyon, özellikle de müdür yardımcısı tarafından kışkırtılan bir olay."

CNN yorum için cezaevine ulaştı.

Whelan, cezaevi gözetim grubundan insan hakları temsilcileriyle konuştuğunu ve "savcıyla konuşmak için ısrar ettiğini" söyledi.

"Rus hükümeti burada güvenliğimi sağlamak için daha fazlasını yapmalı ve asıl tehdit (yetkili)" diyen Whelan, Rus hükümetine yetkilinin görevden alınması için çağrıda bulundu.

Whelan ayrıca Amerikalı olduğu için kendisini tehdit altında hissettiğini ve kampındaki mahkumların ABD'nin Gazze'de İsrail'i desteklemesine "pek hoş bakmadıklarını" belirtti.

Whelan CNN'e yaptığı açıklamada cezaevi yetkilileriyle endişeleri hakkında konuştuğunda kendisine günün 24 saati hücre hapsinde tutulabileceğini söylediklerini belirtti.

Whelan, yetkiliyle ilgili endişeleri konusunda Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilcisi'nin ofisi ve ABD Büyükelçiliği ile görüştüğünü söyledi.

"Nasıl bir adım atabileceklerini düşünüyorlar. Bu konuyu müzakere ettikleri Rus yetkililerle görüşecekler ve resmi kanallar aracılığıyla bu faaliyeti protesto edecekler" dedi.

Saldırı, 53 yaşındaki Whelan ve ailesinin, yaşı ve bir Amerikan vatandaşı olarak savunmasızlığı nedeniyle hapishanede tutulmaya devam edilmesine ilişkin endişelerinin altını çizdi.

ABD'nin, aralarında WNBA oyuncusu Brittney Griner ve bir başka deniz gazisi Trevor Reed'in de bulunduğu Rusya'da tutulan diğer Amerikalıların serbest bırakılmasını sağlamasını izledi.

Griner ve Reed geçen yıl bir dizi mahkum takasıyla serbest bırakılmıştı. ABD, Rusların Whelan'ı bu takaslara dahil etmeyi reddettiğini söyledi.

Whelan'ın haksız yere alıkonulduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya Whelan ve diğer Amerikan vatandaşı tutukluları serbest bırakması için yaptığı çağrıları yineledi. Amerikalı gazeteci Evan Gershkovich de Mart ayından bu yana Rusya'da tutuklu bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Rus hükümetini Rusya'da tutuklu bulunan tüm ABD vatandaşlarına adil muamele ve uygun tıbbi bakım sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com