Wham! şarkısı 'Last Christmas' yayınlandıktan neredeyse 40 yıl sonra Birleşik Krallık Noel listesinde zirveye yerleşti

George Michael ve Andrew Ridgeley tarafından kurulan Wham! grubunun "Last Christmas" adlı şarkısı BBC 1 Radio tarafından hazırlanan Official Charts Noel listesinde birinci sırada yer aldı.

Cuma günü hem Wham! resmi hesabı hem de Official Charts tarafından paylaşılan bir sosyal medya gönderisinde Ridgeley'in habere tepki gösterdiği ve bir videoda "George bunca yıldan sonra nihayet Noel'de 1 numaraya ulaştığı için kendisiyle gurur duyardı. 1 (numaraya) ulaştığı için."

Ridgeley bunun bir "görev tamamlanmış" gibi hissettirdiğini söyleyerek Michael'ın şarkıyı bu dönüm noktasına ulaşma niyetiyle yazdığını da sözlerine ekledi.

Wham! ve "Last Christmas "a duyulan sevgi bu yıl aşikâr oldu.

Bu haftanın başlarında Ryan Reynolds ve "Welcome to Wrexham "dan Rob McElhenney Instagram'da grubu ve özellikle de "Last Christmas "ın albüm görselini taklit etti.

Fotoğraf siyah beyazdı ve hit tatil single'ının kapak fotoğrafına benzer şekilde çerçevelenmişti; Reynolds, Michael'ın meşhur ettiği dalgalı sarı saçlara sahipti.

McElhenney'nin Instagram hesabından paylaş tığı fotoğrafın başlığında "WREXHAM!" yazıyordu.

"Last Christmas" ilk olarak 1984 yılının Aralık ayında Wham! tarafından yayınlanmıştı. O dönemde, UK Singles Chart'ta iki numarada art arda beş hafta geçirdi.

Şarkı o zamandan bu yana Taylor Swift, Ariana Grande, Jimmy Eat World ve Backstreet Boys gibi birçok sanatçı tarafından coverlandı.

Ridgeley, Michael' ın yaklaşık yedi yıl önce 2016'da Noel günü ölmesinin ardından Wham! grubunun hayatta kalan tek üyesidir.

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Kaynak: edition.cnn.com