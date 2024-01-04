Westpac, diğer ihlallerin yanı sıra ölü kişilerden ücret aldığı iddiasıyla muhtemelen 81 milyon dolar ödeyecek

Westpac Salı günü yaptığı açıklamada, binlerce ölü müşteriden finansal danışmanlık ücreti almak da dahil olmak üzere, uzun yıllar boyunca işinde uyum başarısızlığı iddiaları nedeniyle muhtemelen 113 milyon Avustralya doları (80.8 milyon dolar) para cezasına çarptırılacağını söyledi.

Avustralya'nın 3 numaralı kredi kuruluşu, ülkenin menkul kıymetler düzenleyicisi tarafından açılan ve bankacılık, süper emeklilik, varlık yönetimi ve şimdi elden çıkarılan genel sigorta birimlerine yönelik iddiaları içeren altı sivil ceza davasını kabul etti.

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu, Westpac'ın vefat etmiş 11.000'den fazla kişiden 10 milyon Avustralya dolarının (7,2 milyon dolar) üzerinde danışmanlık ücreti aldığını ve 7.000'den fazla müşteriye mükerrer sigorta poliçesi dağıttığını iddia etmişti.

ASIC, bu ihlallerin 10 yıllık bir süre zarfında gerçekleştiğini iddia etti.

Avustralya'nın finans sektörü, 2018 yılında Kraliyet Komisyonu tarafından yürütülen bir soruşturmada sektör genelinde yaygın eksikliklerin tespit edilmesinden bu yana yoğun bir incelemeyle karşı karşıya kaldı.

Westpac CEO'su Peter King yaptığı açıklamada, "Bu konularda ortaya çıkan sorunlar meydana gelmemeliydi ve süreçlerimiz, sistemlerimiz ve izlememiz daha iyi olmalıydı" dedi.

ASIC ve Westpac, 113 milyon Avustralya doları tutarındaki cezayı federal mahkemeye birlikte teklif edecek ve kredi veren kuruluş müşterilerine yaklaşık 80 milyon Avustralya doları (57 milyon dolar) tutarında tazminat ödeyecek.

ASIC Başkan Yardımcısı Sarah Court, "Bu davalarda iddia edilen davranış ve ihlaller, Westpac'ın günlük bankacılık, finansal danışmanlık, süperannuation ve sigorta işlerinde yaygın tüketici zararına neden oldu" dedi.

"Westpac, bu sistemik hataların devam etmemesini sağlamak için sistemlerini ve kültürünü acilen iyileştirmelidir."

Court, "ASIC'in aynı davalıya karşı aynı anda birden fazla dava açmasının eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğunu" da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda Merkez Bankası, bağımsız bir raporun yönetim kurulunun gözetimindeki "önemli eksiklikleri" vurgulamasının ardından Westpac'ın yerel biriminin risk yönetimi ve uyum endişelerini ele alması gerektiğini söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com