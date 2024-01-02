West Ham'ın yıldızı Kurt Zouma kediyi tekmelediği için 'büyük pişmanlık' duyduğunu ifade etti

PA Media'nın o dönemde bildirdiğine göre, suçunu kabul etmesinin ardından Haziran ayında Thames Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 180 saatlik kamu hizmetini tamamlamasına karar verildi.

West Ham ile yaptığı röportajda "Açıkçası çok kötü bir şey yaptım ve yaptıklarım için tekrar özür dilerim" dedi. "İnsanlar için bunu izlemenin ve görmenin çok zor olduğunu biliyorum ve açıkçası çok ama çok üzgün hissediyorum. Bu konuda büyük pişmanlık duyuyorum."

İngiliz hayvan refahı yardım kuruluşu RSPCA, küçük kardeşi Yoan tarafından çekilen ve Şubat ayında internette ortaya çıkan, özel bir konut gibi görünen bir yerde evcil kedisine ayakkabı fırlattığını, yüzüne tokat attığını, odanın içinde kovaladığını ve yerde tekmelediğini gösteren olayın videosunun ardından Fransız uluslararası oyuncu hakkında soruşturma başlattı.

Thames Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Zouma'nın beş yıl süreyle kedi sahibi olması yasaklandı ve yaklaşık 9,000 £ (11,214 $) para cezası ödemesine karar verildi.

Yoan'ın, ağabeyinin 2006 Hayvan Refahı Yasası kapsamında bir suç işlemesine yardım, yataklık, danışmanlık veya tedarik etmekten suçlu bulunmasının ardından 140 saatlik kamu hizmetini tamamlamasına karar verildi.

RSPCA olaydan kısa bir süre sonra Zouma'ya ait iki kediye el koydu ve kediler Şubat ayından bu yana RSPCA'nın gözetimindeydi.

Zouma, "Bundan ders aldım, en önemli şeyin bu olduğunu söyleyebilirim," diye ekledi. "Açıkçası, futbola odaklanmama yardımcı olan çevremdeki pek çok insandan destek aldım ve mutlu kalmaya çalışıyorum."

West Ham, videodaki hareketlerinin ardından Fransız savunma oyuncusuna mümkün olan en yüksek miktarda para cezası verdi ve parayı hayvan refahı hayır kurumlarına bağışladı. l

Zouma, "Kulüp bana inanılmaz destek oldu, takım arkadaşlarımdan, çalışanlardan, kulüpteki herkesten ve hatta taraftarlardan aldığım destek gerçek dışıydı," dedi. "Oyuna odaklanmama, sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmama yardımcı oldular ve açıkçası onlara yaptıkları için ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu kulüp benim ailem gibi."

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Kaynak: edition.cnn.com