Wendy Williams 'geri döndüğünü ve her zamankinden daha iyi olduğunu' söyledi

Eski gündüz talk show sunucusu yaz boyunca bir sağlık merkezine girdi ve şimdi temsilcisi "evde ve iyileşmekte" olduğunu söylüyor.

Williams'ın reklamcısı Shawn Zanotti Entertainment Tonight 'a yaptığı açıklamada "Wendy önündeki yol için heyecanlı ve birçok projesini yayınlamak için sabırsızlanıyor" dedi. Williams, "Sevginiz, desteğiniz ve dualarınız için hayranlarıma teşekkür ederim, geri döndüm ve her zamankinden daha iyiyim" dedi.

Williams daha önce de bağımlılıkla mücadelesi konusunda açık davranmıştı. 2019'da izleyicilere uyuşturucu kullanımı için tedavi gördükten sonra ayık bir evde yaşadığını söyledi. Aynı yıl kocası Kevin Hunter'dan boşanmak için dava açtı.

Ayrıca Graves hastalığıyla ilgili devam eden sorunlarını da tartıştı. Otoimmün bozukluk, Williams'ın 2017'deki bir Cadılar Bayramı bölümü sırasında canlı yayında bayıldığı bir olay da dahil olmak üzere, yıllar içinde birkaç kez talk show'unu terk etmesine neden olan bir şeydir.

Williams 2008'den 2021'e kadar "The Wendy Williams Show "u sunmuştu. Şubat ayında Sherri Shepard'ın kendi talk show programıyla onun yerini alacağı duyuruldu.

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Kaynak: edition.cnn.com