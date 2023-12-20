Wembley'deki Euro 2020 finali 'süper yayılımcı' bir etkinlik oldu

Cuma günü yayınlanan resmi verilere göre, Temmuz ayında İngiltere ve İtalya arasında oynanan Euro 2020 futbol finali , o gün Londra'daki Wembley Stadyumu 'nda veya çevresinde bulunan COVID-19 enfeksiyonu seviyesi nedeniyle "süper yayıcı" bir etkinlikti.

Public Health England, 11 Temmuz'daki maçta 2.295 kişinin enfeksiyon kapmış olabileceğini ve 3.404 kişinin de enfeksiyon kapma ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.

Times gazetesi "Euro finali süper yayılmacı bir olaydı" dedi.

Stadyumda yaklaşık 67.000 kişinin izlediği maç, İngiltere'nin 1966 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıp kazanmasından bu yana uluslararası bir futbol turnuvasında oynadığı ilk finaldi.

İngiltere Halk Sağlığı tıbbi direktör yardımcısı Jenifer Smith yaptığı açıklamada, "Euro 2020 benzersiz bir olaydı ve gelecekteki etkinliklerden COVID-19 vakaları üzerinde benzer bir etki görmemiz pek olası değil" dedi.

"Bununla birlikte, veriler yakın temas olduğunda virüsün ne kadar kolay yayılabileceğini gösteriyor ve bu, bir kez daha temkinli bir normalliğe dönmeye çalışırken hepimiz için bir uyarı olmalıdır."

Dört aylık süre zarfında yapılan diğer deneme etkinliklerinde çok daha az sayıda pozitif test görülmüş ve bu testler ulusal ortalamalara paralel ya da daha düşük çıkmıştır.

Temmuz ayında Silverstone 'da düzenlenen Britanya Formula 1 Grand Prix 'si üç gün boyunca 350.000 kişilik bir kalabalığa ev sahipliği yapmıştır. 18 aydan uzun bir süredir Britanya'da düzenlenen en büyük etkinlik olan bu etkinlikte NHS Test and Trace tarafından 585 vaka kaydedilmiştir.

Bu vakalardan 343'ünün etkinlik sırasında zaten bulaşıcı olduğu, geri kalanının ise daha sonra enfeksiyon kapmış olabileceği tahmin edilmektedir.

İki hafta boyunca yaklaşık 300.000 kişinin katıldığı Wimbledon tenis şampiyonasında ise 881 vaka kaydedilmiştir.

Kültür Bakanı Oliver Dowden, "Kitlesel spor ve kültür etkinliklerini güvenli bir şekilde yeniden başlatabileceğimizi gösterdik ancak insanların çok kalabalık ortamlara karışırken dikkatli olmaları önemlidir" dedi.

"Bu kış futbol sezonunu, tiyatroları ve konserleri dolu kalabalıklarla güvenli bir şekilde geçirebilmemiz için spor, müzik ve kültür hayranlarını aşı olmaya çağırıyorum çünkü bu, büyük etkinliklerin bir kez daha tüm silindirleri çalıştırmasının en güvenli yoludur."

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Kaynak: edition.cnn.com