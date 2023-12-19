Washington'da bir adam kurbanlarını gömülü altın vaadiyle kandırarak 4 kişiyi öldürmekle suçlanıyor

Mahkeme belgelerine göre, 40 yaşındaki Richard Walter Bradley ilk olarak Mayıs 2021'de Brandi Blake'in ölümünde cinayetle suçlandı, ardından bu ayın başlarında Emilio Raul Maturin'in öldürülmesiyle suçlandı.

Savcılar bu ayın başlarında yaptıkları bir mahkeme başvurusunda Bradley'i Michael Goeman ve Vance Lakey'in ölümleri için de cinayetle suçlamayı planladıklarını söyledi. O zamandan bu yana iki cinayet suçlaması daha yapıldı ancak CNN Goeman ve Lakey ile ilgili suçlamaları hemen doğrulayamadı.

King County kıdemli savcı yardımcısı Thomas C. O'Ban II, Aralık ayı başında dosyalanan bir suçlama belgesinde, cinayetlerin hepsinin "ortak bir planı" olduğunu yazdı.

O'Ban, "(O) bir kişiye altın kazmak için yardımına ihtiyacı olduğunu söylüyor, onu ormanlık bir alana çekiyor, onunla yalnız kalıyor, onu öldürüyor ve cesedini parkın derinliklerine gömüyor / bırakıyor" diye yazdı. "Sanık cinayetini tamamladıktan sonra kurbanın aracını ve aracın içindeki her şeyi ele geçiriyor ve kurbanın kaybolmasından sonraki saatlerde/günlerde bu aracı kullanırken görülüyor."

Yetkililer Blake'in gömülü cesedini Mayıs 2021'de Auburn, Washington'daki Game Farm Wilderness Park'ta buldular. Belgede, yakınlarda yeni kazılmış boş bir çukur, bir kazma ve bir kürek de bulunduğu belirtiliyor.

Belgelere göre dedektifler ayrıca yaklaşık 30 metre ötede olayla ilgisi olmayan bir kişiye ait üç kaburga kemiği buldu. Bu kemikler üzerinde yapılan DNA testi, en son Temmuz 2019'da görülen Maturin ile eşleşti.

Olası neden beyanına göre, birkaç tanık polise Bradley'in kurbanlara kaybolmadan önce ormana gömdüğü altını bulmak için yardımlarına ihtiyacı olduğunu söylediğini anlattı.

Belgede ayrıca, Maturin'in kız arkadaşının polise, son görüldüğü gün beyaz bir BMW kullandığını söylediği ve Bradley'nin daha sonra Game Farm Park yakınlarında beyaz bir BMW kullanırken görüldüğü belirtiliyor. Benzer şekilde, birkaç tanık polise Bradley'nin Blake kaybolduktan sonra onun Ford Mustang'ini kullanırken görüldüğünü söyledi.

Savcılar mahkeme dosyalarında Bradley'i 2021 yılında Auburn'de farklı bir ormanlık alanda cesetleri bulunan Goeman ve Lakey'in ölümlerinde de cinayetle suçlamayı planladıklarını söyledi. Savcılar, çürümüş cesetlerin yanında iki küçük kürek bulunduğunu ve Bradley'nin kurbanların kaybolmasından sonra kurbanların arabasını ve motosikletini kullanırken görüldüğünü yazdı.

Geçen hafta Bradley hakkında iki cinayet suçlaması daha yapıldı ancak King County Savcılığı suçlamaların Goeman ve Lakey ile ilgili olduğunu hemen doğrulayamadı.

Savcıların suçlama belgelerinde belirttiğine göre Bradley, 2021 yılında Auburn'da farklı bir ormanlık alanda cesetleri bulunan Goeman ve Lakey'in ölümleriyle ilgili olarak cinayetle suçlandı. Savcılar, çürüyen cesetlerin yanında iki küçük kürek bulunduğunu ve Bradley'in kurbanların kaybolmasından sonra kurbanların arabasını ve motosikletini kullanırken görüldüğünü yazdı.

Mahkeme belgelerine göre Bradley daha önce Blake'in cinayetinde suçsuz olduğunu savunmuştu ve geçen hafta da Maturin'in cinayetinde suçsuz olduğunu savunmuştu.

Avukatı Peter Geisness yorum talebine yanıt vermedi.

Mahkeme belgelerine göre Bradley daha önce soygun, kaçmaya teşebbüs, araçla saldırı ve hırsızlık gibi suçlardan hüküm giymiş.

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Kaynak: edition.cnn.com