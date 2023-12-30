Washington Commanders'ın sahibi Daniel Snyder, diğer NFL sahiplerini takip etmek için özel dedektifler tuttuğu iddialarını yalanladı

Geçtiğimiz hafta ESPN, ismi açıklanmayan birden fazla mal sahibi ile lig ve takım kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Commanders'ın sahibinin "hukuk firmalarına diğer mal sahiplerini - ve Goodell'ı - araştırmaları için özel müfettişler tutmaları talimatı verdiğini" bildirdi.

Snyder diğer tüm NFL sahiplerine gönderdiği bir mektupta şöyle dedi: "Bu açıkça yanlıştır ve benim oldukça ciddiye aldığım mal sahipleri arasındaki güven ve iyi niyeti aşındırmaya yöneliktir. Ben hiçbir zaman herhangi bir mal sahibini ya da Komiseri araştırması için özel dedektif tutmadım. Avukatlarıma da böyle bir amaçla benim adıma herhangi bir özel dedektif tutmaları için talimat vermedim ya da yetki vermedim. Ve asla da yapmam.

"Hepimiz sahada kıyasıya rekabet içinde olsak da bu organizasyonun bir parçasıyız çünkü futbolu, takımlarımızı ve taraftarlarımızı seviyoruz. Amerika'nın sporunda bir franchise sahibi olma ayrıcalığına sahip olmak, hiçbirimizin hafife almadığı bir şeydir. Organizasyonlarımızdan herhangi biri hakkında yayılan yalan ve yanlışlar Ligimize, oyuncularımıza ve taraftarlarımıza zarar vermektedir ve bunlara karşı koymadan geçemeyiz."

Geçtiğimiz yıl, avukat Beth Wilkinson tarafından yürütülen bir iç soruşturmanın ardından NFL takıma 10 milyon dolar para cezası verdi ve Snyder franchise'ın günlük operasyonlarının kontrolünü eşi Tanya Snyder'a devretti. Ancak NFL bulgularını kamuoyuna açıklamayı reddetti ve Ekim ayında Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin incelemesine yol açtı.

Bu değişikliğe rağmen ESPN'in iddiasına göre mevcut ve eski takım yöneticileri Snyder'in "hala çoğu kişinin sandığından çok daha fazla kulübün yönetimine dahil olduğunu" söylüyor ve Colts'tan oyun kurucu Carson Wentz'in alınması için lobi yaptığını eklerken, kaynaklar NFL tarihinde bu unvana sahip ilk Siyah olan takım başkanı Jason Wright'ın "takımı düzeltmek için gerçek bir yetkiye sahip olup olmadığını" sorguluyor.

Snyder ESPN haberindeki iddiaları reddederek mektupta şunları söyledi: "ESPN'in, Lig tarafından Komutanlığa getirildiğini ve gerçek bir değişiklik yapma yetkisine sahip olmadığını iddia ettiği Başkanımız Jason Wright'ın gerçek başarılarını küçümsemesi özellikle utanç vericidir. Bunun yanlış olduğunu bildiğinizi biliyorum. Ne yazık ki ESPN, yayınlanmadan önce makalelerindeki birçok yanlışı düzeltme çabalarımızı görmezden geldi."

Commanders'ın Perşembe gecesi Chicago Bears karşısında aldığı 12-7'lik galibiyetin ardından Washington baş antrenörü Ron Rivera da haberleri yalanladı ve Wentz'in takıma alınması kararının arkasında kendisinin olduğunu söyledi.

Rivera, "Herkes Carson'la hiçbir şey yapmak istemediğimi söyleyip duruyor, saçmalık," dedi.

"Indianapolis'teyken kâğıtları çıkaran, analizlere bakan, kasetleri izleyen adam bendim, tamam mı? Beni kızdıran da bu, çünkü genç adam her zaman buna sahip olmayı hak etmiyor."

Bir ESPN sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada şirketin haberinin arkasında durduğunu söyledi.

NFL bu yılın başlarında eski Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Mary Jo White'ı Snyder'a yönelik işyeri suiistimallerini soruşturması için görevlendirmişti.

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Kaynak: edition.cnn.com