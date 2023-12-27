Warriors Grizzlies karşısında neredeyse tarihi bir hücum performansı sergilerken Bucks Celtics'i geride bıraktı

Ancak Chase Center'da Memphis Grizzlies karşısında her şey değişti ve Batı Konferansı yarı final serisinin 3. Maçında 142-112'lik ikna edici bir galibiyetle neredeyse tarihi bir sezon sonrası hücum performansı sergilediler.

Golden State'in üç dinamik guardı - Steph Curry, Jordan Poole ve Klay Thompson - 78 sayı üretirken Warriors hücumu Grizzlies savunmasını yakıp yıktı.

Curry 30, Thompson 21 sayı atarken, çıkış sezonunu yaşayan Poole da kenardan gelerek 27 sayı ekledi.

Warriors 142 sayılık performansında %63.1 saha içi isabet oranıyla NBA sezon sonrası tarihinin en iyi ikinci performansını sergiledi.

Thompson basına yaptığı açıklamada, "Birbirimize güvendiğimizde ve boştaki adamı vurduğumuzda, o kadar iyi şut atıyoruz ki böyle geceler geçirebiliyoruz" dedi.

Bu galibiyet Warriors'ın yedi maçlık playoff serisinde 2-1 öne geçmesi anlamına geliyor.

'Kodu kırdık'

Grizzlies'te Ja Morant 34 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve bu performansı dizinden sakatlanarak maçın son altı dakikasını kaçırmasına rağmen gösterdi.

İkinci maçta 47 sayılık müthiş bir performans sergileyen Morant, Poole'un gevşek bir topa uzanırken büktüğü sağ dizini incitmiş gibi göründükten sonra oyundan çıktı.

Dördüncü çeyreğin bitimine 6:19 kala Morant'ın topallayarak soyunma odasına gittiği görüldü. Memphis koçu Taylor Jenkins sakatlığın değerlendirilmesi için ileri testler yapıldığını söyledi.

Maçtan sonra Morant olay anının bir klibini tweetledi ve altına şu notu düştü: "Kuralları çiğnedim." Tweet daha sonra silindi.

Morant'ın attığı tweet, Warriors baş antrenörü Steve Kerr'in Memphis guardı Dillon Brooks'un 2. maçta Gary Payton II'nin kafasına arkadan vurarak "kuralları çiğnediğini" söylemesine bir gönderme gibi görünüyordu. Warriors guardının olaydan sonra dirseği kırıldı.

Brooks daha sonra Payton II'ye NBA kural kitabında "gereksiz ve aşırı" olarak nitelendirilen temaslar için tanımlanan 2. faul ile cezalandırılarak oyundan atıldı ve 3. Maç için uzaklaştırıldı.

Jenkins, Poole'un "dizini tuttuğunu ve çektiğini" söyledi ancak Poole rakibini kasıtlı olarak incittiğini reddetti.

"Topa vurdum ve topa doğru gidiyordum. Açıkçası kimsenin incindiğini görmek istemezsiniz. Ben öyle bir oyuncu değilim. Herkese saygı duyuyorum" dedi.

"Umarım iyileşir ve bir sonraki maçta onu sahada görebiliriz. Ben gerçekten böyle oynamıyorum bile. Bu benim oyun tarzım değil."

Sona doğru

Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı yarı final serisinin 3. maçında Boston Celtics'i Giannis Antetokounmpo'nun dominant performansı sayesinde 103-101 mağlup etti.

Boston'daki 2. Maçta alışılmadık derecede kötü bir performans sergileyen Antetokounmpo, dördüncü çeyreğin bitimine 44.3 saniye kala maçın skorunu belirleyen basketi de dahil olmak üzere 42 sayı attı.

Celtics heyecanlı bir geri dönüşe imza atarak heyecan verici bir finale hazırlandı ancak iki kez MVP seçilen oyuncu son NBA şampiyonu adına kontrolü geri aldı.

Ancak Celtics forveti Al Horford'un son saniyede yaptığı tip-in'in saat sıfıra vurduktan hemen sonra geldiğine hükmedildiği için Bucks için gergin bir son oldu, yani Bucks yedi maçlık seride 2-1 öne geçti.

Antetokounmpo, "Zorluklar olacak ama günün sonunda, eğer devam ederseniz ve yolunuzdan sapmazsanız, başarılı olacaksınız," dedi. "Eğer yolunuzda gitmezseniz, başarılı olamazsınız. Bu kadar basit."

Jaylen Brown 27 sayı ve 12 ribaundla Celtics'e liderlik ederken Horford 22 sayı ve 15 ribaund ekledi.

Takımlar 4. Maç için Pazartesi gecesi Milwaukee'de karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: edition.cnn.com