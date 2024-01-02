Warriors Batı Konferansı Finalleri 1. Maçında Mavs'i 112-87 mağlup etti

Ancak farkı yaratan Andrew Wiggins oldu ve Sloven oyuncuyu 18'de 6 şut isabetiyle 20 sayıda tuttu, buna 10'da 2 şut isabeti de dahildi - Doncic'in kariyerindeki en düşük skorlu playoff maçı. Yüzünde Wiggins'in yanlışlıkla yaptığı bir çizik bulunan Doncic maçtan sonra üzgün bir görüntü çizdi.

Wiggins Doncic'i durdururken, Golden State'in tüm ilk beş oyuncuları çift haneli sayılara ulaştı ve Jordan Poole benchten 19 sayı ekleyerek Warriors'ın Çarşamba günü Mavs'i 112-87 mağlup etmesini sağladı.

Curry 21 sayı ve 12 ribauntla Warriors'a liderlik ederek kariyerinin 18. playoff double-double'ını yaptı.

Klay Thompson takım arkadaşı Wiggins hakkında "İşte bu yüzden 1 numara seçildi," dedi. "Bu atletizmi öğretemezsiniz. Bu uzunluğu öğretemezsiniz. Onun zamanlamasını öğretemezsiniz. Dünya onun gerçekte kim olduğunu göreceği için çok mutluyum."

Warriors'ın savunması Wiggins'in ötesine geçerek Mavs'in normalde üretken olan üç sayı hücumunu sadece 48'de 11 ile sınırladı.

"Harika bir işti. Hepsi bu," dedi Doncic maçtan sonra medyaya. "Harika bir iş çıkardılar."

Maç çekişmeli başladı ve Warriors ilk çeyreğin ortalarında öne geçmeden önce iki kez üstünlük el değiştirdi ve bir daha da geri düşmedi.

Devre arasında Mavs sadece dokuz sayı gerideydi ve hala çekişme içindeydi, ancak Golden State'in Dallas'a 34-24 üstünlük kurduğu muhteşem bir üçüncü çeyrek zaferi mühürledi.

Warriors'ı 64-47 öne geçiren 10-0'lık seri sırasında Curry art arda iki üçlük attı ve bunu kutlamak için dans figürleri sergiledi.

Curry maçtan sonra basına yaptığı açıklamada "Bu sahnede çok rahatız" dedi. "Buraya geri döndüğümüz için daha fazla minnettarlık ve fırsatın kaçmasına izin vermeme konusunda daha fazla aciliyet duygusu var.

"Nasıl sonuçlanacağını kim bilebilir ama bunun her bir parçasından keyif alıyorum... çünkü iki yıldır yılın bu zamanında anlamlı maçlar oynamadık. Bu özel bir şey."

Dördüncü çeyreğe 8-0'lık bir başlangıç yapan Warriors 96-69'da 27 sayı öne geçti ve maçı Dallas'ın ulaşamayacağı bir yere taşıdı.

Mavs oyun kurucusu Jalen Brunson "Hücumumuz gelecek," dedi. "Hücumda iyi olacağız. Bu gece çok iyi şutlar bulduk ve eğer iş ahlakımıza ve tekniğimize güvenirsek, bu gece bulduğumuz şutlar konusunda rahatım."

Yedi maçlık serinin 2. maçı Cuma günü San Francisco'da oynanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com