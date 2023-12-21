Walter Hagen: Golfün aristokrasisini 'gözüne sokan' 'gösterişli' golfçü

Bu yüzden, büyük turnuvayı kazanana verilen ünlü Wanamaker Kupasını kaptığı gibi yakındaki bir taksiye atladı ve arkadaşlarının olduğunu bildiği bir gece kulübüne doğru yola çıktı.

Hagen kulübe vardığında, 27 kiloluk kupayla hantal hantal dolaşmamak için taksi şoförüne kupayı oteline bırakması için para verdi.

Bu onun kupayı son görüşü oldu.

Wanamaker hiçbir zaman oteline ulaşmadı ve Hagen artık kupaya sahip olmadığını bilmesine rağmen bunu kendine sakladı.

Bir sonraki yılın PGA Şampiyonasında, geri dönen şampiyon olarak kupayı getirmesi istendiğinde, Hagen tipik kabadayılığıyla şöyle dedi: "Nasıl olsa kazanacağım, o yüzden getirmedim."

Tabii ki kazandı. Ve 1927'de üst üste dördüncü kez kazandı. Ancak 1928'de Leo Diegel tarafından nakavt edildiğinde, kupanın artık kendisinde olmadığını itiraf etmek zorunda kaldı.

Orijinali gizemli bir şekilde 1931'de ortaya çıkmadan önce yenisi yapıldı.

Başlangıçlar

'Sir Walter' kitabının yazarı Tom Clavin, Hagen'in 1892 yılında Rochester, New York'ta "mavi yakalı bir ailenin" çocuğu olarak dünyaya geldiğini belirtiyor: Walter Hagen ve Profesyonel Golfün İcadı' kitabının yazarı Tom Clavin'e göre

Hagen'in golfteki ilk günleri Rochester Country Club'da caddie olarak geçti.

Onlu yaşlarının ortalarında Hagen yetkin bir oyuncuydu ve kulübün profesyonel mağazasında yardımcı oluyordu. Profesyonel olarak ilk çıkışını 19 yaşında, 1912 Kanada Açık'ta yaptı.

İlk büyük turnuvası olan 1913 ABD Açık'ta oynayan Hagen, turnuvayı dördüncü sırada bitirerek birçok kişiyi şok etti. Ancak Rochester'a döndüğünde, diğer profesyonellerden kötü muamele gördüğüne dair hikayelerle geldi.

"Beni tee'den ittiler ve işleri bittiğinde antrenman yapabileceğimi söylediler" dedi.

Bu yüzden onlara bir söz verdi. "Gelecek yıl geri döneceğim ve o turnuvayı kazanacağım."

Ve öyle de yaptı.

'Golf kapısındaki barbarları temsil ediyordu'

Hagen'in yetenekli olduğu tek spor golf değildi. Küçük yaşlardan itibaren beyzbolda da başarılı oldu.

Ancak beyzboldaki yeteneği ve gelişen golf kariyeri Hagen'i bir ikilemde bıraktı.

"Beyzbol bir takım sporudur. Walter tüm ilginin kendi üzerinde olmasından hoşlanıyordu," diye açıklıyor Clavin. "Bu yüzden dikkati atıcı, birinci kaleci ya da tutucu ile paylaşmak istemiyordu.

"Bence bunun büyük bir kısmı sadece iyi olması değil, muhtemelen bir golfçü olarak bir beyzbol oyuncusundan daha iyi olacağını düşünmesi ve tabiri caizse kendi kararlarını verebilmesiydi.

"Kimseye bağlı olmak zorunda değildi. Ya sahadaki herkesten daha iyi olduğu için kazanırdı ya da iyi olmadığı için kaybederdi. Ve beyzbolda, sahadaki diğer adamlara bağımlısınızdır."

Clavin'in anlattığına göre, Hagen golfe ilk adımlarını attığında, golf ABD'de yeni yeni gelişmekte olan bir spordu. Ve Hagen, hevesli bir profesyonel olarak, hem oyun hem de kendisi için büyük bir büyüme potansiyeli görüyordu.

Profesyonelliği golf dünyasındaki pek çok kişiyi kızdırdı.

"Bir nevi aristokrasinin gözüne soktu. Ve aristokrasi içinde temsil ettiği şey yüzünden Walter Hagen'dan gerçekten nefret eden pek çok insan vardı," diye açıklıyor Clavin.

"Golf kapısındaki barbarları temsil ediyordu ve bunu motivasyon olarak aldı ve kazanmaya devam ettiğinde onu daha da hor gördüler."

Şehirde

Elden çıkarılacak bol miktarda geliri olan Hagen, emeğinin meyvelerinin tadını çıkarmaya hevesliydi.

Kısa bir süre evliliği de denedi, ancak Clavin bunun "pek iyi gitmediğini" söylüyor.

Clavin'in deyimiyle "abartılı yaşam tarzı" tercihlerinin bir sonucu olarak, kazanmak bir zorunluluk haline geldi.

Clavin, "O birincilik ödülünü kazanmak istiyordu, bu ücretli turlara çıkmak istiyordu, bu ciro anlaşmalarını yapmak ve sigara ve diğer ürünleri onaylamak istiyordu" dedi.

"Ve açıkçası, eğer bu kadar sık kazanamasaydı, bir noktada şu gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktı: 'Bu hayat tarzını yaşayamam çünkü buna gücüm yetmiyor'."

Ünlü kariyeri boyunca Hagen 11 büyük şampiyonluk kazandı - o zamana kadar kazanılan en büyük şampiyonluk - ve 45 PGA Tour zaferi elde etti.

Daha da dikkat çekici olan şey ise Masters'ın Hagen'in zirve yaptığı dönemden çok sonrasına kadar henüz kurulmamış olmasıydı.

Hagen hakkında anlatılan hikayelerin birçoğu, onun şehre indiği ve ertesi günkü oyun için darmadağınık göründüğüne dair hikayelerdir.

Ancak Clavin, Hagen'in aslında bir gece önce dışarı çıkmadığına ve rakiplerinin gardını düşürmeye çalıştığına inanmaktadır. Clavin Hagen'ı "ilk büyük spor psikoloğu" olarak adlandırıyor.

Clavin, "Örneğin, büyük bir turnuva olduğunu varsayalım, limuziniyle gelirdi ve limuzinden buruşuk bir smokinle inerdi," dedi.

"Herkes şöyle düşünürdü: 'Ah, zavallı Walter, muhtemelen akşamdan kalmadır. Bugün bir faktör olamayacak' diye düşünürdü. Sonra soyunma odasına gider, üstünü değiştirir, ilk vuruşa gelir ve çim sahanın tam ortasına bir vuruş yapardı.

"Daha ilk topa vurmadan önce şunu anlamıştı: 'Ben bir galibim ve bu adamlar kaybeden olacak çünkü benden biraz korkuyorlar. Beni anlayamazlar. O zamanlar rakipleriyle kıyaslanamayacak bir zihinsel avantaja sahipti."

Köken

Hagen, bardaki hesabı her zaman ödeyerek golfçü arkadaşlarının beğenisini kazandı. Golfün güvenilir bir gelir kaynağı olduğunu kanıtlama konusundaki öncülüğü başkalarına da örnek oldu.

O dönemde Bobby Jones ile olan rekabeti de sporun popülerleşmesi için çok şey yaptı, ikili para kazandıran, bire bir yarışmalarda rekabet etmek için dünyayı dolaştı.

Her ikisi de oyuncular için golf ekipmanlarını desteklemeyi daha sıradan bir çaba haline getirdi ve bu da sporun herkes için daha erişilebilir olmasına yardımcı oldu.

Hagen'den 10 yaş küçük olan ve kariyeri boyunca yedi büyük şampiyonluk kazanan Gene Sarazen, golfçülerin Hagen'e spor üzerindeki etkisi için teşekkür etmeleri gerektiğini söyledi.

"Tüm profesyoneller ... parmaklarının arasındaki çeki her uzattıklarında Walter Hagen'a sessiz bir teşekkür etmelidir. Profesyonel golfü bugünkü haline getiren Walter'dı."

Sadece bu da değil, Ryder Cup'ın kuruluşunda da hayati bir rol oynadı, ilk turnuvalarda yer aldı ve ABD takımının altı kez kaptanlığını yaparak dört kez kazandı ve sadece iki kez kaybetti.

Hagen'in bu spor için yaptıkları göz önüne alındığında Clavin ona "profesyonel golfün babası" demenin abartı olmayacağına inanıyor.

"Walter Hagen ne kadar öncü olduğunun çok farkındaydı. Etrafına baktığında çok az sayıda profesyonel golfçü olduğunu, ancak bu az sayıdaki golfçüler arasında en başarılı olanın kendisi olduğunu fark edebiliyordu.

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"Ve böylece iyi oynamaya devam etme sorumluluğunun farkına vardı, hatta turnuva gelirlerini kazanmak için değil, golfün Johnny Appleseed'i gibi olmak için iyi oynamaya devam etti; daha önce kimsenin yapmadığı şekilde dünya turlarına çıktı.

"Ne Bobby Jones, ne de bir başkası. Onu Afrika'ya götüren, Asya'ya götüren, Avrupa'ya götüren, Antarktika hariç hemen hemen her kıtaya götüren bu dünya turlarına birden fazla kez katılarak bu gösteri maçlarını oynadı ve golf kelimesini yaydı ve golfü hiç olmayan ülkelere tanıttı."

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Kaynak: edition.cnn.com