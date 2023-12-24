Votka, D vitamini ve mikrodalgada yemek yok: Yaratıcılık için 25 şaşırtıcı ipucu

Bugün eskiz defterlerimi her gün karıştırıyorum, sayfaları düşüncelerimi kaydetmenin, gelecekle ilgili hayaller kurmanın ve en önemlisi fikirlerimi ifade etmenin en iyi yolu olarak kullanıyorum, böylece onları daha sonra hatırlayabilirim ve tasarım ekibimle ve müşterilerimle tartışabilirim. Çizim sanatçıların ve tasarımcıların doğasında var, ancak yaratıcılığın karakteristik bir özelliğinden daha fazlası, tasarımcılar için iletişimin yapı taşları.

Bugün pek çok araçla çizim yapabiliyoruz. Ben iPad'de çizim yapıyorum, Adobe Illustrator'da çizim yapıyorum, Photoshop'ta kompozisyon ve çizim yapıyorum ve hatta farklı yazılımlar kullanarak 3D çizim, illüstrasyon ve render yapıyorum. Tüm bunlar benim için eskiz yapmaktır.

İlerledikçe ve yeni teknolojiler geliştirdikçe, çizimin, eskizin ve illüstrasyonun anlamı yepyeni tanımlara bürünüyor, bazen kalem-kağıt tekniğinden uzaklaşıyor gibi görünen anlamlar. Ancak benim için hiçbir şey, ister fiziksel ister sanal olsun, zihninizin elinizle kurduğu anlık bağlantının ve bunun sonucunda kağıt üzerinde ortaya çıkan formun yerini tutmamalı. Düşüncelerimin akıcı, samimi ve o anda, kavram ya da hayal nerede aklıma gelirse gelsin ortaya çıkmasını tercih ediyorum.

Eskiz hayatım

Hayatım boyunca sürecek eskiz yapma alışkanlığım henüz beş yaşındayken başladı. Babam İngiltere'de ressam ve televizyon için set tasarımcısıydı ve işten sonra beni kilise çizmeye götürürdü. Bana görmeyi öğretti - o yaşta bana perspektifi öğretti - bana her şeyi çizebileceğimi ve fiziksel manzaramızın tüm yönlerine dokunabileceğimi öğretti.

Henüz "tasarım" kelimesini bilmiyordum ama bir tasarımcı gibi düşünmeye başlamıştım bile. Pencerelerin şeklini beğenmediğime karar verdiğimi ve böylece eskiz yaparak onları "yeniden şekillendirebildiğimi" hatırlıyorum. Queen Elizabeth okyanus gemisiyle İngiltere'den Kanada'ya gittiğimizde, çocuklar için düzenlenen bir resim yarışmasını kazandığımı hatırlıyorum.

Birçok çocuk manzara, aile ve okyanuslardaki gemileri çizerken ben bavulları çizmiştim. Ailemin tüm evimizi birkaç sandık ve birkaç bavula sığdırmayı başarması fikrine kafayı takmıştım; bu yüzden 'eşyaların düzenini' (nasıl seyahat edileceğine dair kendi naif fikirlerimi) çizdim. Küçük bir çocukken, sadece bir kalem ve kağıt aracılığıyla kendi dünyamı oluşturabileceğim fikrini güçlü bir fikir olarak buldum ve bu fikir benimle kaldı.

Onlu yaşlarımda dünyanın dört bir yanındaki sanatçıların kitaplarını okudum. Gerçek ressam olan sanatçıları, akıcı bir eli ya da güçlü bir grafik kalitesi olanları severdim. Yüzler, vücutlar, gözlükler, ayakkabılar, radyolar, televizyonlar ve moda çizmeye kafayı takmıştım.

On bir yaşındayken Raymond Lowey hakkında bir şeyler okuduğumu hatırlıyorum. Onun araba çizimlerine bayılırdım. Ayrıca eve dağılmış kitaplardan pek çok sanatçıya hayranlık duyuyordum: Andy Warhol, Pablo Picasso, Alexander Calder, Le Corbusier, Michelangelo, Leonardo Da Vinci, H.G. Geiger, Syd Mead, Paolo Soleri, Giorgio De Chirico, Charles Eames, Joan Miro, Yves Saint Laurent, Halston, Pierre Cardin, Verner Panton, Jean Courreges, Vasarley, Agam ve daha niceleri. Tasarım, sanat, mimari, moda, edebiyat, film benim için aynıydı; yaratım, güzellik, iletişim, kültür ve insan deneyimi.

Bugün eskiz yapmak

Dijital çağın yeni bir dili, benim 'Infosthetics', yani bilginin estetiği olarak adlandırdığım yeni bir dili var.

Öncül, eskiz, illüstrasyon, çizim ve render sınırlarını yıkmak için yeni araçlar kullanıyor. Tekno grafiklerin yeni hareketi hipermetinsel, hipergrafik ve hipertrofik bir manzara yaratıyor. Bir gün sadece elimi boşlukta sallayarak, renkleri, ölçeği, oranları, çizgi ağırlıklarını vb. değiştirmek için farklı el işareti hareketleri kullanarak çizim yapabileceğime inanıyorum. Benim için eskiz yapmak, fikirlerimi iletmek ve yaymak için güzel, basit ve hızlı bir yol. Bu benim çalışma yöntemim.

Gençken robotik bir dünya hayal ederdim. Teknoloji ile kusursuz bir dünya, her yerde, her zaman sesli, görsel, gerçek zamanlı iletişim kurabileceğimiz bir yer hayal ederdim.

Ve bugün öyle bir dünya var gibi görünüyor. Günümüzün yeni teknolojileriyle insanlar birbirleriyle gerçek zamanlı olarak çizim yapabiliyorlar. Bir sayfaya ses kaydedebileceğiniz, dünyanın öbür ucundaki biriyle aynı eskiz üzerinde çizim yapabileceğiniz interaktif eskiz defterleri var. Üç boyutlu çizim yapmamızı sağlayan yazılımlar var.

Her gün sanatçıların, tasarımcıların ve küresel dünyanın kendi vizyonlarını ifade etmelerine olanak tanıyan yeni yazılımlar ve yeni arayüzler ortaya çıkıyor, hem de benim çocukluğumda mümkün olduğunu asla hayal edemeyeceğim şekillerde

Günümüz dünyası her zamankinden daha güzel, daha dijital, daha içgüdüsel, daha sezgisel, daha fantastik. Artık eskiz yaptığımda yaşamayı kucakladığımı, canlı olmayı kutladığımı hissediyorum, kağıt üzerindeki bir çizgiden ya da dijital dokunmatik ekrandaki bir darbeden daha fazlası, fiziksel ve dijitalin bu bulanıklığından, tarihte hiç olmadığı kadar yüksek insan deneyimlerine sahip bir dünyadan ilham alıyorum ve ilham alıyorum. İşte bu yüzden eskiz yapmayı asla bırakmayacağım.

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Kaynak: edition.cnn.com