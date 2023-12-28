Volodymyr Zelensky, Dünya Kupası elemeleri galibiyetinin ardından Ukrayna takımına 'iki saatlik mutluluk' için teşekkür etti

Ukrayna, Pazar günü Cardiff'te Galler'i yenmesi halinde bu yılın sonundaki Katar Dünya Kupası 'na katılmaya sadece bir galibiyet uzaklıkta olacak.

Slovenya'daki bir aylık kampı da içeren karmaşık bir hazırlık dönemine rağmen, duygusal bir Ukrayna takımı gecenin kazananı olmayı hak etti.

Geçen yılın Kasım ayından bu yana rekabetçi bir maç oynamamışlardı ama evlerinde savaşanlara neşelenecek bir şeyler vermeye kararlıydılar.

"Bazı zamanlar vardır ki fazla söze gerek yoktur! Gurur yeterlidir! Sadece size teşekkürler çocuklar!" Zelensky bir Instagram paylaşımında şunları söyledi.

"Alışkın olmadığımız iki saatlik mutluluk. Dışarı çıktılar. Mücadele ettiler. Azmettiler. Kazandılar. Çünkü onlar Ukraynalı!

"Hepimiz, herkes kendi cephesinde, bunun için savaşıyoruz. Mavi ve sarı bayrağımız için, kalplerimizdeki armamız için, susturulamayan 'Ukrayna henüz ölmedi...' için" dedi.

"Savaşıyoruz, mücadele ediyoruz, dayanıyoruz, kazanıyoruz."

Ukrayna rakibinden çok daha keskin görünüyordu ve Hampden Park'ta muhteşem bir atmosfer yaratan binlerce Ukraynalı taraftar tarafından alkışlandı.

Andriy Yarmolenko ve Roman Yaremchuk'un golleri konuk ekibi maçın kontrolünü ele geçirdi ancak son bölümlerde bazı gergin anlar yaşandı.

Callum McGregor 10 dakika kala İskoçya adına golü atarak Ukrayna kalesine bir saldırı başlattı.

Ancak Ukrayna maçın son vuruşunda Artem Dovbyk'in ayağından üçüncü golü bulmadan önce kararlı bir savunma yaptı.

Bu gol, oyuncular sahayı terk ettikten çok sonra taraftarların ağlaması, dans etmesi ve şarkı söylemesiyle deplasman tribününde kargaşaya yol açtı.

"Benim hiçbir duygum yok. Tüm duygularımı futbol sahasında bıraktım. Bu zafer benim için değil, oyuncular için değil, ülkemiz içindi," dedi Ukrayna'nın yorgun baş antrenörü Oleksandr Petrakov maçtan sonra gazetecilere.

"Siperlerde savaşanlar için, kanlarının son damlasına kadar savaşanlar için oynadık. Evet, büyük hedefimize doğru küçük bir adım attık. Önümüzde hala Galler maçı var ve her şeyi yapacağız. Bizler son derece gururlu Ukraynalılarız."

Ukrayna Perşembe günü Galler'e gidiyor ve Cardiff'teki playoff finaline hazır olmak için hızlı bir dönüş yapması gerekiyor.

Ukrayna'nın yıldız oyuncusu Oleksandr Zinchenko maçtan sonra Instagram 'da "Bir tane daha kaldı" dedi.

CNN'den Mitchell McCluskey ve Josh Pennington bu habere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com