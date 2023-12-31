Volkanik terimler için bir rehber: Pele'nin saçı, kaldera, volkanik kül - ne anlama geldiklerini öğrenin

Yanardağlar patladığında, çevre ve çevrelerinde yaşayan topluluklar üzerinde feci etkileri olabilir. Pazar gecesi meydana gelen patlama Honolulu'ya ve Honolulu'dan uçuşların iptal edilmesine neden oldu ve yanardağın yanından aşağı lav akmasına yol açtı.

Mauna Loa, 1984 yılından bu yana ilk kez patlayarak yaklaşık 40 yıl sonra ilk kez patlamış ve bir yıldan uzun süredir patlayan komşu yanardağı Kilauea'ya katılmıştır. Milli parkın Facebook paylaşımında, nadir görülen çift patlama olayının, erimiş akışlarını görmeye hevesli bir ziyaretçi akını çekmesinin beklendiği belirtildi.

İşte patlamaları takip etmek için bilmeniz gereken bazı yanardağ kelimeleri.

Kaldera: Kaldera, bir volkan patladığında ve yüzeyin altında depolanan magmayı serbest bırakarak üstteki kayaların çökmesine neden olduğunda oluşan büyük, havza şeklindeki volkanik çöküntüdür. Kaldera, bir yanardağ patladığında ve kayaları dışarı doğru patlattığında oluşan daha küçük bir çöküntü olan kraterden farklıdır. Yellowstone Ulusal Parkı, 43'e 28 mil ölçülerinde ünlü bir kalderaya ev sahipliği yapmaktadır.

Lav: Lav, bir yanardağ patlaması sırasında olduğu gibi, bilim insanlarının Dünya yüzeyinden kopan magma olarak adlandırdığı şeydir. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, lavın akışkan veya viskoz bir kütle olarak hareket ettiğini söylüyor.

Lav fıskiyeleri: USGS, lav fıskiyesinin tam da kulağa geldiği gibi olduğunu söylüyor: "Erimiş kayadaki gaz kabarcıklarının hızla oluşması ve genişlemesiyle" havaya püskürtülen bir lav fıskiyesi. Fıskiyeler 500 metreden (1,640 feet) daha yükseğe ulaşabilir.

Lav akıntıları: Lav akıntıları hem bir patlama sırasında yeryüzüne püsküren hareketli lav kütlelerini hem de soğuduktan sonra geride bıraktıkları katılaşmış tortuyu tanımlar.

Magma: USGS'ye göre magma, Dünya yüzeyinin altındaki süper sıcak, erimiş kayayı tanımlar. Magma depoları, volkanların altındaki magma rezervuarlarında veya magma odalarında bulunur.

Pele'nin saçı: USGS, bu terimin lav fıskiyeleri ve hızlı lav akışlarından oluşan uzun, ince volkanik cam tellerini tanımladığını söylüyor. Bu tellere Hawaii ateş tanrıçası Pele'nin adı verilmiştir. Servise göre Pele'nin saçları yıllarca ve hatta on yıllarca kalabilir, ancak rüzgar sonunda onları çoğu yüzeyden sıyıracaktır.

Tephra: Jeolojik araştırma, Tephra'nın patlayan bir yanardağ tarafından havaya fırlatılan tüm kaya parçaları için kullanılan genel bir terim olduğunu söylüyor.

Volkanik kül: Volkanik kül, bir kağıt parçasının yanması sonucu ortaya çıkan kül ile aynı değildir. Tephra'nın daha ince bir formu olan volkanik kül, küçük, keskin kaya ve cam parçalarından oluşur. USGS'ye göre sert ve aşındırıcıdır ve suda çözünmez. Volkanik kül bulutları görüş mesafesini azalttığı, uçuş kontrollerine zarar verebileceği ve hatta jet motorlarının arızalanmasına neden olabileceği için hava trafiği için tehlike oluşturmaktadır .

Vog: Interagency Vog Dashboard'a göre, "volkanik" ve "smog" kelimelerinin birleşiminden oluşan Vog, volkanik emisyonların yarattığı "puslu hava kirliliğini" tanımlamaktadır.

Kirlilik çoğunlukla su buharı, karbondioksit ve sülfür dioksitten oluşur. USGS, Vog'un çevresel ve sağlık riskleri oluşturabileceğini söylüyor.

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Kaynak: edition.cnn.com