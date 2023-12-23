Volkandan ilham alan 'erimiş merdivenli' süperyat konsepti

Tasarım stüdyosu M51'den Anthony Glasson'ın volkandan esinlenen bu yeni tasarımı gerçekten patlayıcı olma potansiyeline sahip gibi görünüyor.

262 feet (80 metre) ölçülerindeki Forge, aslında su üzerindeki bir yanardağ siluetini andıracak şekilde tasarlanmış ve yeni yayınlanan renderlara bakılırsa etkisi oldukça dramatik.

Alüminyumdan yapılan piramit şeklindeki üst yapı, siyah ve turuncu bir dış cepheye ve buz sınıfı çelik bir gövdeye sahip ve tasarımcının "erimiş merdiven" olarak tanımladığı şey, her ne kadar tipik bir merdivene benziyor gibi görünse de.

Ayırt edici siluet

Tahmini fiyat etiketi 100 milyon doları bulan gemi, sekiz süitinde 12 kişiye kadar misafir ağırlayabiliyor.

Açılır kapanır balkonların yanı sıra etrafı dolaşılabilen bir köprü güvertesi ve ters akışlı bir yüzme havuzuna açılan yukarıda bahsedilen merdivene sahip olan Forge, olabildiğince göz alıcı.

Glasson'a göre, geminin kendine özgü şekli, gemideki birçok etkileyici özellikten biri olan gökyüzü salonunda tonozlu tavanlara izin verecek.

Konuklar ayrıca gemide tam donanımlı bir spor salonunun yanı sıra sauna ve yüzdürme tankından oluşan bir sağlık kulübünden de yararlanabilecekler.

Büyüleyici konsept

Eğlenceye gelince, gemide özel bir VR alanı ile kendi özel sinemasının yanı sıra jet ski, ekstrem spor ekipmanları ve tüplü ve şnorkelli yüzme malzemeleri gibi bir dizi su oyuncağıyla dolu bir ihale garajı bulunacak.

Hibrit dizel-elektrik tahrik sistemi ile donatılan gemi yaklaşık 5.000 deniz mili (yaklaşık 8.046 kilometre) menzile sahip olacak.

Glasson'a göre, şu anda sadece bir konsept olsa da, süperyatın satın alınması halinde inşa edilmesi yaklaşık iki buçuk ila üç yıl sürecek.

Henüz alıcılardan "ciddi" bir ilgi gelmemiş olsa da, konsept bu ayın başlarında ilk kez ortaya çıktığından beri büyük ilgi topluyor.

Bu etkileyici tasarım Glasson'un 2004 yapımı "The Polar Express" filminden esinlenerek tasarladığı fütüristik süperyat konsepti Solar Express'in tanıtılmasından sadece aylar sonra ortaya çıktı.

Bu arada, İtalyan stüdyo Gabriele Teruzzi Yachts & Design, bu yılın başlarında ünlü Cartier 128 karat elmasından esinlenen 110 metrelik (360 feet) Stella del Sud konseptini tanıttı.

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Kaynak: edition.cnn.com