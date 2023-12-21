Vin Diesel eski asistanı tarafından açılan davada cinsel tacizle suçlandı

Perşembe günü Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde açılan ve CNN tarafından elde edilen hukuk davası, Diesel'in eski asistanı Asta Jonasson'un Diesel'in bir otel süitinde kendisini zorladığını ve önünde mastürbasyon yaptığını iddia ettiği 2010 yılındaki bir olaydan kaynaklanıyor.

Jonasson, Diesel'e, şirketi One Race Productions'a ve Diesel'in kız kardeşi Samantha Vincent'a cinsel taciz, düşmanca bir iş ortamı yaratma, ihmalkâr denetim ve haksız fesih suçlarından dava açıyor.

Davaya göre, her bir ihlal için 10,000 $ sivil ceza uygulanmasını istiyor.

CNN yorum için Diesel'in temsilcilerine ulaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com