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Vietnam'ın yeni köprüsü öpüşmek için, geçmek için değil

Cau Hon, Phu Quoc'ta çiftlere yönelik yeni bir turistik cazibe merkezidir.

 and  Yaroslav Smith
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Yeni "Öpücük Köprüsü" birbirine değen iki ağzı andırıyor..aussiedlerbote.de
Yeni "Öpücük Köprüsü" birbirine değen iki ağzı andırıyor..aussiedlerbote.de

Vietnam'ın yeni köprüsü öpüşmek için, geçmek için değil

İtalyan mimar Marco Casamonti ve lüks turizm geliştiricisi Sun Group'un ortak çalışması sonucu ortaya çıkan köprü, Vietnam'ın güzel plajlarıyla ünlü güney Phu Quoc Adası'nda yer alıyor.

Köprü 800 metrenin (yarım mil) üzerinde bir uzunluğa sahip ve iki ayrı yarıdan oluşuyor.

Tasarım, Sistine Şapeli'ndeki klasik Michelangelo fresk tablosu Adem'in Yaratılışı'ndan esinlenmiştir - tıpkı tablodaki işaret eden parmaklar gibi, köprünün iki yarısı da tam olarak birbirine değmemektedir.

Bunun yerine, kuzey ve güney bölümleri sadece 30 santimetre (12 inç) ile ayrılıyor. Bu da öpüşmek isteyenlerin her iki tarafa da birer tane tünemeleri ve ardından büyük öpücük için dramatik bir şekilde eğilmeleri gerektiği anlamına geliyor.

Sun Group'a göre köprüler arasındaki mesafe o kadar hassas hesaplanmıştır ki, her yılın 1 Ocak günü güneş doğrudan iki yarı arasındaki boşluğa düşecektir.

Köprünün Vietnamca adı olan "Cau Hon" aynı zamanda evlenme teklif etmeyi uman ziyaretçiler için "evlenme teklifi" anlamına da geliyor.

Köprü, Vietnam'ın güneyindeki Kien Giang eyaletinde bulunan Phu Quoc Adası'nın Gün Batımı Kasabası'nda, Ho Chi Minh City'den 40 dakikalık bir uçuş mesafesinde yer alıyor.

Phu Quoc genellikle Vietnam'ın en iyi ada kaçamağı olarak kabul edilir ve balayı çiftleri tarafından tercih edilir.

Vietnam'ın merkezindeki

Sun Group, Da Nang yakınlarındaki iki dev elin parıldayan bir yapıyı yukarı kaldırdığı "Altın Köprü" de dahil olmak üzere çeşitli benzer projeleri yönetmiştir. Deniz seviyesinden 1.400 metreden (4593,18 feet) daha yüksekte yer alan köprü 150 metre (492,13 ft) uzunluğundadır.

Phu Quoc turizm altyapısına büyük yatırımlar yapmıştır. Regent, InterContinental ve JW Marriott gibi lüks otel markaları adada varlık göstermektedir.

Şimdi, tüm bu ziyaretçilerin deneyimlemesi için adada bir turistik cazibe merkezi daha var.

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Kaynak: edition.cnn.com

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