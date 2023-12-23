Vietnam'ın en yeni sekiz oteli

Ülkenin uluslararası gezginler için varış kurallarını gevşetmesiyle birlikte ziyaretçiler geri dönmeye başladı.

Konaklama sektörü de geri dönmeye başlıyor.

Covid birçok otelin inşaatını veya açılışını beklemeye alsa da, artık aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli yeni veya yeniden açılan tesisler var.

Kuzeydeki tarihi ve atmosferik başkent Hanoi'den güneydeki Phú Quốc'un güneşle öpüşen tropik plajlarına kadar, işte size çeşitli fiyat ve tarzlarda başınızı sokabileceğiniz sekiz yer.

Regent Phú Quốc

Vietnam'ın güneybatısında bir ada olan Phú Quốc 'un büyük bir kısmı UNESCO tarafından Dünya Biyosfer Rezervi olarak belirlenmiştir - ve aynı zamanda lüks marka Regent Hotels & Resorts'un Güneydoğu Asya'daki ilk tatil köyüne ev sahipliği yapmaktadır.

Long Beach'te yer alan Regent Phú Quốc, okyanus ve tatil köyünün lagünleri manzaralı, sakin ve tropikal bir ortamda 176 süit ve 126 villa sunmaktadır. Boyutları tek yatak odalı samimi odalardan yedi yatak odalı "ultra villalara" kadar değişmektedir, yani çiftlerden geniş ailelere ve arkadaşlara kadar herkes şık bir şekilde dinlenebilir.

Yemek konusunda, Güney Vietnam'ın yerel mutfağını kutlayan Rice Market; wagyu bifteğine saygı duruşunda Japonya ve Fransa'yı bir araya getiren Oku; ya da havuz terasında cin odaklı kokteyller için arsızca adlandırılmış Fu Bar da dahil olmak üzere altı restoran ve bardan birini seçebilirsiniz.

Gecelik 365 dolardan başlayan fiyatlarla,phuquoc.regenthotels.com

Wink Hotel Saigon Centre

2021 yılında açılan Wink Hotel Saigon, özgünlüğün her şey demek olduğu genç, yerel Vietnamlı demografiyi hedefliyor.

Uygun fiyatlı lüks teklifi, otelin odalarının "alan açısından verimli" olduğu kabul edilse de, içlerinde hiçbir masraftan kaçınılmadığı anlamına geliyor.

Paris merkezli bir ajans tarafından tasarlanan odalarda lüks şilteler, ince nevresimler ve elektrikli duş bulunuyor.

Wink, kolay kahvaltı ve öğle yemekleri için "Wink Arabaları" şeklinde Vietnam'ın ünlü sokak yemeği kültürünü onurlandırırken, konuklara check-in saatinden bağımsız olarak 24 saat konaklama, sınırsız alakart kahvaltı ve ortak çalışma alanına ücretsiz giriş garantisi veriyor.

Gecelik 70$'dan başlayan fiyatlarla,wink-hotels.com/vn/hotel/wink-hotel-saigon-centre

Maia Resort Quy Nhơn

Vietnam'ın güneyindeki sahil beldesi Quy Nhơn, uluslararası gezginler için büyük ölçüde yabancı olabilir, ancak bu durum özellikle yemek meraklılarını cezbetmek isteyen Maia Resort gibi yerlerin açılmasıyla değişecek gibi görünüyor.

94 villalık tesis, Phuong Mai Körfezi'nde renkli yerel balıkçı teknelerinin salındığı güzel, geniş ve uzun bir kumsalda yer alıyor. Bu tekneler, Vi restoranındaki şeflerin yerel yemeklerin yanı sıra tanıdık küresel konfor yiyeceklerinin mükemmel yorumlarına dönüştürdükleri bir av getirmektedir.

Güneş ışığıyla aydınlanan ve kendi havuzuyla tamamlanan zarif Vela spa'da sağlık da önemli bir yer tutarken, konuklar kahvaltı veya öğle yemeği yerine bakımları içeren paketleri seçebiliyor.

Oda başına yarım pansiyon veya yetişkin başına bir spa uygulaması dahil 185 $'dan başlayan fiyatlarla,quynhon.maiaresorts.com

Anantara Quy Nhơn Villaları

Anantara Quy Nhơn Villas'ta mahremiyet ön plandadır, zira tesiste yedi hektarlık tropik bahçelere yayılmış 26 adet tek ve iki yatak odalı şık villa bulunmaktadır. Hepsi beyaz kumlu plaja ve ötesindeki zümrüt dalgalara bakmaktadır.

İmza restoranları Sea.Fire.Salt'ta Şef Wayan açık ateşte pişirilen deniz ürünlerini kutlayan menüleri yönetirken, bir havuz bar önünüzde kokteyller hazırlıyor ve "oda içi şarküteri" bir şeyler atıştırmaktan asla uzak olmadığınız anlamına geliyor.

Çevredeki sakin Bình Định eyaleti, antik pagodalardan manzarayı süsleyen ve 12. yüzyıldan kalma dikkat çekici Champa Kuleleri'ne kadar etkileyici bir kültürel deneyim yelpazesine ilham vermektedir. Hatta konuklar Non La konik şapkalarının elle nasıl işlendiğini görebilecekleri bir şapka dokuma atölyesi de sunmaktadırlar.

Capella Hanoi

Baştan çıkarıcı ve tarihi Vietnam'ın başkenti, Amerikalı mimar Bill Bensley tarafından opera dünyasını kutlamak için tasarlanan 47 yatak odalı bir butik otel olan Capella Hanoi'ye ev sahipliği yapıyor.

Hanoi'nin 20. yüzyıl başlarından kalma güzel Opera Binası'nın bitişiğinde yer alan tesis, Bensley'in gösterişli süitleri sanatçıların, şarkıcıların ve bestecilerin hikâyelerini yansıtacak ve ortaya çıkaracak şekilde tasarladığı anlamına geliyor. Bunu yaparken, binden fazla opera hatırası ve sanat eseri, şehrin prestijli Hoàn Kiếm semtindeki binayı süslüyor.

Otelin restoranları bile temayı takip ediyor; özel restoran Backstage ve Diva's Lounge adlı salonda uygun şekilde göz alıcı sofra takımları, set tasarımları ve kostümler bulunuyor.

"Capella Culturists" misafirlerin otelden ve şehirden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için rehberlik ediyor ve Yeşim Höyüğü Tapınağı ve Fransız Mahallesi gibi simge yapıları içeren sürükleyici deneyimler sunuyor.

300 $'dan başlayan fiyatlarla,capellahotels.com/en/capella-hanoi

Azerai Ke Ga Bay

Ho Chi Minh City'nin 180 km (112 mil) doğusunda yer alan Azerai Ke Ga Bay tesisi, hafta sonu kaçamakları için popüler bir destinasyondur. Gözlerden uzak okyanus kıyısındaki tesis, Ke Ga Adası'na ve Fransız sömürge döneminden kalma deniz fenerine bakan, beş kilometre boyunca uzanan beyaz kumlu bir plajda kıskanılacak bir konuma sahiptir.

Sadece 46 minimalist süit ve özel havuzlu süit tropik bahçelere veya okyanusa bakmaktadır. Kendinizi onlardan uzaklaştırabilirseniz, okyanus üzerindeki Azerai Spa'da 10 özel bakım odası, hidroterapi, güzellik stüdyosu, spor salonu ve daha fazlasının yanı sıra tur atabileceğiniz dört havuz bulunmaktadır.

Egzersiz yaptıktan sonra, üç yemek seçeneği, özellikle deniz ürünlerine odaklanan yerel ve küresel mutfağın tadını çıkarmanızı sağlar.

266 $'dan başlayan fiyatlarla,azerai.com/resorts/azerai-ke-ga-bay

Alma Resort Cam Ranh

Cam Ranh, Vietnam'ın orta sahilinde hızla gelişmekte olan ve yerli ve yabancı gezginler için popüler bir merkez haline gelen bir başka şehirdir. Geniş Alma tesisi 30 hektarlık bir alanda yer almakta ve tamamı Long Beach'e bakan 580 süit ve pavilyonunda konaklayan misafirlerine çok çeşitli olanaklar sunmaktadır.

En az on iki yüzme havuzu, 70 koltuklu sinema, bilim müzesi, karaoke odaları ve su parkı tatile çıkmanın yollarından sadece bazılarıdır.

Yemek konusunda ise Japon mutfağından İtalyan mutfağına, erişte evinden kızarmış tavuk uzmanına kadar 14 yemek mekânı bulunmaktadır. Ancak, tesis bünyesindeki süpermarketten alacağınız yiyeceklerle kendi yemeğinizi hazırlamak istemeniz durumunda, her konaklama biriminde bir mutfak da bulunmaktadır.

Gecelik net 181 $'dan başlayan fiyatlarla,alma-resort.com

Radisson Hotel Danang

Da Nang, Vietnam'ın beşinci büyük şehridir ve şehrin güneyindeki Hoi An'ın büyüleyici eski ticaret kasabası da dahil olmak üzere Vietnam'ın UNESCO Dünya Mirası alanlarının birçoğu için popüler bir kalkış noktası olduğu orta kıyıda yer almaktadır.

Buraya giden yol, My Khe Plajı'nda bulunan ve şehir, yarımada ve deniz manzaralı 182 oda ve süite sahip Radisson Hotel Danang'ın da aralarında bulunduğu otellerle doludur.

21. kattaki teras bar, gün batımında Instagram anları için dramatik bir sonsuzluk havuzuna bitişiktir ve ayrıca gökyüzünü taramak isteyen yıldız gözlemcileri için bir teleskop da bulunmaktadır. Ayrıca 300 kişilik balo salonu düğünlere, toplantılara ve etkinliklere ev sahipliği yapabilir.

60 $'dan başlayan fiyatlarla,radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-da-nang

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Kaynak: edition.cnn.com