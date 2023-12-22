'Vietnam'dan beri görülmemiş': Analizlere göre İsrail Gazze'ye yüzlerce 2.000 kiloluk bomba attı

Savaşın ilk günlerine ait uydu görüntüleri, 2.000 kiloluk bombaların geride bıraktıklarıyla uyumlu, çapı 12 metreyi (40 feet) aşan 500'den fazla çarpma krateri ortaya koyuyor. Bunlar, ABD'nin Irak'ın Musul kentinde aşırılıkçı gruba karşı yürüttüğü savaş sırasında IŞİD'e attığı en büyük bombalardan dört kat daha ağır.

Silah ve savaş uzmanları, ölü sayısının artmasından 2,000 kiloluk bomba gibi ağır mühimmatların yaygın olarak kullanılmasını sorumlu tutuyor. Gazze nüfusu dünyanın hemen her yerinden çok daha sıkışık bir şekilde bir araya gelmiş durumda, dolayısıyla bu tür ağır mühimmatların kullanımının derin bir etkisi var.

"Gazze gibi yoğun nüfuslu bir bölgede 2,000 kiloluk bombaların kullanılması, toplumların toparlanmasının on yıllar alacağı anlamına geliyor" diyen Washington merkezli bir grup olan CIVIC'in savunuculuk ve hukuk uzmanı John Chappell, çatışmalarda sivillerin zarar görmesini en aza indirmeye odaklanıyor.

İsrail, Gazze'deki yıkımın boyutu nedeniyle uluslararası alanda baskı altına girmiş, sadık müttefiki ABD Başkanı Joe Biden bile İsrail'i kıyı şeridini "ayrım gözetmeksizin bombalamakla" suçlamıştır.

İsrailli yetkililer, 7 Ekim'de 1.200'den fazla kişiyi öldüren ve 240'tan fazla kişiyi rehin alan Hamas'ı ortadan kaldırmak için ağır mühimmatlarının gerekli olduğunu savunuyor. Ayrıca İsrail'in sivil kayıpları en aza indirmek için elinden geleni yaptığını iddia ediyorlar.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) CNN'in haberine cevaben yaptığı açıklamada, "Hamas'ın barbarca saldırılarına karşılık olarak IDF, Hamas'ın askeri ve idari kabiliyetlerini ortadan kaldırmak için faaliyet gösteriyor" dedi. "Hamas'ın İsrailli erkek, kadın ve çocuklara yönelik kasıtlı saldırılarının tam aksine, IDF uluslararası hukuka uymakta ve sivillerin zarar görmesini azaltmak için uygulanabilir önlemler almaktadır."

Hamas Gazze Şeridi'ni boydan boya geçtiğine inanılan geniş bir tünel ağına dayanıyor. İsrail'in Gazze'deki harekatını destekleyenler, ağır mühimmatların sığınak delici görevi görerek Hamas'ın yeraltı altyapısını yok etmeye yardımcı olduğunu savunuyor.

Ancak uzmanlar, 2,000 kiloluk bombaların Gazze gibi yoğun nüfuslu bölgelerdeki potansiyel etkileri nedeniyle Batılı ordular tarafından normalde az kullanıldığını söylüyor. Uluslararası insancıl hukuk ayrım gözetmeksizin bombalamayı yasaklıyor.

Eski bir ABD savunma istihbarat analisti ve eski bir BM savaş suçları araştırmacısı olan Marc Garlasco, İsrail'in Gazze'deki ilk ay bombardımanının yoğunluğunun "Vietnam'dan beri görülmediğini" söyledi.

Şu anda barışı savunan Hollandalı bir sivil toplum örgütü olan PAX'ta askeri danışman olarak görev yapan Garlasco, CNN için bu raporda analiz edilen tüm olayları inceledi.

Garlasco, "Karşılaştırma yapmak için Vietnam savaşına kadar gitmeniz gerekir" dedi. "Her iki Irak savaşında bile bu kadar yoğun değildi."

Çoğunlukla ABD tarafından üretilen ağır mühimmatlar yüksek zayiatlara neden olabiliyor ve 365 metreye (yaklaşık 1,198 fit) ya da 58 futbol sahasına eşdeğer bir alana kadar ölümcül bir parçalanma yarıçapına (hedefin etrafında yaralanma ya da ölüme maruz kalma alanı) sahip olabiliyor.

Silah ve savaş uzmanları ölü sayısının artmasından 2,000 kiloluk bomba gibi ağır silahların yaygın kullanımını sorumlu tutuyor. Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi'ndeki yetkililere göre 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 20.000 kişi öldürüldü.

Bu rakamlara göre ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

CNN, ABD'li yapay zeka şirketi Synthetaic ile işbirliği yaparak Gazze Şeridi üzerindeki uydu görüntülerinde kraterleri, duman bulutlarını ve hasarlı binaları tespit etmek için Hızlı Otomatik Görüntü Kategorizasyonu (RAIC) kullandı. Bulgular Synthetaic'in bir üyesi ve CNN gazetecileri tarafından manuel olarak incelendi.

CIVIC'in ABD savunuculuk direktörü Annie Shiel'e göre CNN ve Synthetaic'in bulguları "bombardımanın çok kısa bir süre içindeki yoğunluğunu ortaya koyuyor ve vurguluyor".

Yüksek yoğunluklu bir saldırı

İsrail iki ayı aşkın bir süredir Gazze'de yüksek yoğunluklu bir savaş yürütüyor. 27 Ekim'de başlayan kara harekatının yanı sıra ağır hava bombardımanını aralıksız topçu ateşiyle birleştiriyor.

Uydu görüntüleri ve video kayıtları, operasyonun kuşatma altındaki yerleşim bölgesinin geniş alanlarına yayılan bir yıkıma yol açtığını gösteriyor.

Deniz Analizleri Merkezi (CNA) araştırma direktörü ve daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sivillerin zarar görmesi konusunda kıdemli danışmanı olan Larry Lewis, ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'in iki kalesine yönelik operasyonlarına atıfta bulunarak, "İki ay içinde Gazze'deki bu küçük alanda Musul ve Rakka'da gördüklerimizin toplamı kadar saldırı gerçekleştirdik" dedi. "Dönemsel olarak bakıldığında bu inanılmaz bir saldırı miktarı."

ABD, Batı'nın Ortadoğu'da bir militan gruba karşı yürüttüğü en son savaş olan IŞİD'le mücadelesi sırasında sadece bir kez 2,000 kiloluk bir bomba attı. Bu bomba sözde halifeliğin Suriye'de kendi ilan ettiği başkenti Rakka'ya düşmüştü.

CNN ve Synthetaic'in veri setinin son günü olan 6 Kasım'da, Ramallah'taki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Hamas kontrolündeki Gazze'deki yetkililere dayanarak verdiği bilgiye göre Gazze'deki ölü sayısı 10.000'i aştı.

Aynı hafta içinde, Orta Doğu'daki en kıdemli Amerikalı diplomat olan Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf ölü sayısının "daha da yüksek" olabileceğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki bir oturumda Leaf, "Bu çatışma döneminde ve savaş koşullarında, herhangi birimizin kayıp oranının ne olduğunu değerlendirmesi çok zor" dedi. "Açıkçası çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Belirtilenden daha da yüksek olabilir."

Geçtiğimiz hafta ABD istihbarat kaynakları CNN 'e Gazze'ye atılan 29,000 havadan karaya mühimmatın %40-45 'inin özellikle Gazze gibi yoğun nüfuslu bölgelerde siviller için daha büyük tehdit oluşturabilecek güdümsüz bombalar olduğunu söyledi.

Bunlardan bazılarının kraterlerin uydu görüntülerinde tespit edilen 2.000 kiloluk bombalar olması muhtemeldir. İsrail MK-84 olarak bilinen bu büyük bombalardan oluşan geniş bir cephaneliğe sahip. MK-84'e GPS güdümlü bir kit takıldığında bomba GBU-31 olarak biliniyor.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kişiye göre ABD 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 5,400'den fazla MK-84 sağladı.

CIVIC'ten Chappell, "Gazze'deki topluluklar için gördüğümüz yıkım ne yazık ki ABD'nin ortak imzasını taşıyor" dedi. "Bu yıkımın büyük bir kısmı ABD yapımı bombalar tarafından gerçekleştiriliyor."

Gazze Şehri çevresinde büyük bombalı saldırılar

2,000 kiloluk bombalar, Ekim ve Kasım aylarının büyük bölümünde İsrail askeri operasyonunun merkez üssü olan Gazze Şehri'nin çevresine yapılan saldırılarda öne çıktı.

İsrail kara kuvvetleri Kasım ayı başında şehri kuşatma altına aldı. Uydu görüntülerinde görülen bombardıman şekli, Gazze Şehri çevresindeki ağır bombardımanın İsrail birlikleri tarafından kuşatılmasına giden yolu açmış olabileceğini düşündürüyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Jabalya mülteci kampında uydu görüntüleri, İsrail'in 31 Ekim'de gerçekleştirdiği ve BM tarafından "savaş suçuna varabilecek orantısız bir saldırı" olarak kınanan bombardımanla uyumlu iki büyük krater gösterdi. Sivillerin zarar görmesini izleyen Airwars'a göre 100'den fazla cana mal olan saldırı, yoğun nüfuslu bölgede büyük hasara yol açtı.

Bir Al Jazeera çalışanı, İsrail'in Hamas komutanı İbrahim Biari'yi hedef aldığını, onu öldürdüğünü ve üssünü yok ettiğini iddia ettiği bombalamada ailesinden 19 kişiyi kaybetti.

Uydu görüntülerine göre, uzmanların "deprem benzeri" olarak tanımladığı saldırının geride bıraktığı iki krater sırasıyla 24 metre (yaklaşık 79 fit) ve 13 metre (yaklaşık 43 fit) genişliğindeydi.

Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Lewis, 31 Ekim'deki Cebelya saldırısının "ABD'nin yaptığını asla göremeyeceğimiz bir şey" olduğunu söyledi.

Lewis, "(İsrail'in) beklenen operasyonel faydalara kıyasla sivillere zarar verme toleransının, ABD olarak kabul edeceğimizden önemli ölçüde farklı olduğu kesinlikle görülüyor" dedi.

Al Shati' ya da Plaj kampının içinden geçen sahil otoyolunda 2,000 kiloluk bir bombanın açtığı büyük bir krater görülüyor. Kampın hemen kuzeyindeki bir mahallede, bir kilometrekarelik alanda 2,000 kiloluk bombalara işaret eden 14 krater görülüyor.

Sahil kampı, İsrail kara birliklerinin Gazze'de sağlam bir yer edindiği ilk bölgelerden biri. Mülteci kampının 6 Kasım tarihli uydu görüntüleri kampın bombardıman sonucu yerle bir olduğunu gösteriyordu.

"Birden iki hava saldırısı duyduk. Çok gürültülüydü. Deprem olmuş gibi hissettik. Her yerde taşların uçuştuğunu gördük" diyen bir adam, 6 Kasım'da Beach kampına yapılan büyük bombalı saldırının hemen ardından CNN muhabirine şunları söyledi "Buraya 10 evin vurulduğunu görmek için geldik."

Ölümcül parçalanma bölgesi

2,000 kiloluk bombanın 365 metrelik (yaklaşık 1,198 ft) ölümcül parçalanma yarıçapı, CNN tarafından incelenen ve tek bir saldırıda birkaç binanın dümdüz edildiği görülen birçok videoda açıkça görülmektedir.

İsrail 24 Ekim'de Vefa Hastanesi'ne 100 metreden (yaklaşık 328 ft) daha yakın bir yeri vurdu. Saldırıdan hemen sonra El Cezire'ye bir röportaj veren hastane müdürü Fuad Necm, saldırının "hastaları ve sağlık görevlilerini dehşete düşürdüğünü" söyledi. Hastane, yakınlardaki saldırıların devam etmesi ve yakıt kesintileri nedeniyle o zamandan beri hizmet veremiyor.

Ekim 24'teki patlamanın hastanede önemli bir hasara yol açıp açmadığı belli değil.

CNN patlamanın videosunun yerini tespit etti ve uydu görüntülerinde 2,000 kiloluk bombalarla uyumlu 12 metre ve 15 metrelik kraterlerle eşleştirdi.

"Açıkça görülüyor ki hastane 2,000 kiloluk bir bombanın ölümcül parçalanma menzili içinde. Büyük olasılıkla hasara yol açardı," diyor PAX'tan Garlasco.

Beach kampına yakın bir bölgede yedi okul en az beş kraterin ölümcül parçalanma alanı içindeydi. Uydudan 6 Kasım'da çekilen görüntüler bölgede geniş çaplı bir yıkım olduğunu gösteriyordu. Bu uydu görüntülerinde okulların içinde ve çevresinde İsrail zırhlı araçları da görülüyordu.

"Sivil bir binaya bu kadar yakın bir silah kullandığınızda, silahın zarar verme ihtimalini ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mutlaka bir şey tarafından vurulacaktır," diyor Garlasco.

Saldırının altıncı gününde İsrail Hava Kuvvetleri attığı bir tweet'te savaşın başlangıcından bu yana günde ortalama 1.000 bomba olmak üzere 6.000 mühimmat attığını açıkladı. 10 Aralık'ta İsrail ordusu Gazze'de 22,000'den fazla hedefe saldırdığını açıkladı.

Bunu nasıl yaptık

Bu araştırma için analiz, görüntü, video ve coğrafi veriler için bir algılama platformu olan RAIC tarafından mümkün kılınmıştır. Synthetaic tarafından geliştirilen RAIC, etiketlenmemiş verileri model olmadan anında aramak için denetimsiz bir yapay zeka kullanır. CNN ile işbirliği içinde Synthetaic, RAIC'i Gazze Şeridi üzerindeki görevli uydu görüntülerinde kraterleri, duman bulutlarını ve hasarlı binaları tespit etmek için kullandı. Synthetaic ekibinin bir üyesi ve iki CNN açık kaynak istihbarat gazetecisi bulguları inceledi.

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Kaynak: edition.cnn.com