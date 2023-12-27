Videoda Gazze'deki stadyumda Filistinli erkeklerin arasında en az iki çocuğun IDF tarafından soyularak alıkonulduğu görülüyor

Videodaki bir karede iç çamaşırlarına kadar soyulmuş iki genç erkek gibi görünen kişiler, IDF onları stadyumda yönlendirirken ellerini havaya kaldırarak yürüyor.

Bir başka karede ise, aynı genç erkeklere ait olduğu anlaşılan ve giysileri çıkarılmış iki kişi, elleri başlarının üzerinde, genç ve yetişkin oldukları anlaşılan diğer erkeklerle birlikte tek sıra halinde dizilmiş olarak görülüyor.

CNN videonun ne zaman çekildiğini doğrulayamıyor. CNN'in videonun coğrafi konumunu belirlemesi, videonun Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemcisi adlı STK'nın gözaltı raporları aldığını söylediği Gazze Şehri'ndeki Yarmuk Stadyumu'nda çekildiğini gösteriyor.

CNN, video ve gözaltına alınan çocuklarla ilgili yorum almak için Salı gecesi geç saatlerde IDF'ye ulaştı ancak henüz bir yanıt alamadı.

Son haftalardayüzlerce Filistinli erkek ve çocuk İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. IDF geçmişte, patlayıcı taşımadıklarından emin olmak için gözaltına alınanların soyulduğunu söylemişti.

Video boyunca erkekler iç çamaşırlarına kadar soyulmuş olarak görülebiliyor. Bazı kliplerde tutuklular elleri arkadan bağlı olarak yerde oturuyor, bazılarının gözleri bağlı ve askerler onlara bakıp incelerken tek sıra halinde duruyorlar.

Video kliplerinde gözaltına alınan kadınlar ve diğer çocuklar da görülüyor. Bir çekimde, tamamen giyinik üç kadın, stadyumdaki bir futbol kalesinin önündeki çimlerin üzerinde otururken elleri arkadan bağlı ve gözleri bağlı olarak görülüyor. Futbol kalesine asılı bir İsrail bayrağı görülüyor.

Soyulmuş ve gözleri bağlanmış Filistinli erkekler de elleri arkadan bağlı olarak kadınların yanında otururken görülüyor.

Videoda askeri araçlar ve buldozerler de stadyum boyunca görülüyor.

Videonun orijinali, Facebook profiline göre fotoğrafçı ve sanatçı olan Yosee Gamzoo Letova tarafından 24 Aralık'ta YouTube'a yüklendi.

Kâr amacı gütmeyen Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail ordusunun Gazze Şehri'nin Şeyh Radvan mahallesinden yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldığı ve aralarında Yarmuk Stadyumu'na götürülen onlarca kadının da bulunduğu bilgisini aldığını açıkladı.

İnsan hakları örgütünden yapılan açıklamada, "Aralarında 10 yaşında kadar küçük çocukların ve 70 yaşın üzerindeki yaşlıların da bulunduğu Filistinli erkekler, iç çamaşırları hariç tüm kıyafetlerini çıkarmaya ve aynı stadyumda gözaltına alınan kadınların önünde aşağılayıcı bir şekilde sıraya girmeye zorlandı" denildi. Örgüt, uluslararası toplumu gözaltı görüntülerini araştırmaya çağırıyor.

Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail ile savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 20,915 kişi hayatını kaybetti. Bakanlık, yaklaşık 55,000 kişinin de yaralandığını söyledi. CNN, Gazze'ye erişimin sınırlı olması ve çatışmaların ortasında güvenilir rakamların teyit edilmesinin zor olması nedeniyle bakanlık tarafından açıklanan rakamları bağımsız olarak doğrulayamıyor.

Militan grubun siyasi büro üyesi İzzet El Rişk'e göre Hamas "kapsamlı bir saldırı durdurma olmadan" İsrail ile müzakerelere yeniden başlamayacak.

"Hamas liderliği halkımıza yönelik saldırı ve katliamların kalıcı olarak durdurulmasını istiyor. Halkımız bu saldırganlığın tamamen durdurulduğunu görmek istiyor ve kısa bir süre için geçici ya da kısmi bir ateşkes beklemek istemiyor, bunun ardından saldırganlık ve terörizm ölümcül bir şekilde devam edebilir."

İsrail ise Hamas'ın kökü kazınana kadar yoğun hava bombardımanı ve sürekli kara harekatını da içeren kuşatmayı sürdüreceğine söz verdi. IDF Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi Salı günü yaptığı açıklamada harekatın "daha aylarca" devam edeceğini söyledi.

"Karmaşık bir bölgede gerçekleşiyor. Bu nedenle savaş daha aylarca devam edecek ve elde edilen başarının zaman içinde korunması için çeşitli şekillerde faaliyet göstereceğiz," dedi.

Bu bir son dakika haberidir ve güncellenecektir.

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Kaynak: edition.cnn.com