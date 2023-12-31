Victoria Azarenka Avustralya Açık'ta çocuğunu işe götürme günü düzenledi ve bu 'muhteşem' bir şeydi

Azarenka, 15 numaralı seribaşı Elina Svitolina karşısında aldığı 6-0 6-2'lik üçüncü tur galibiyetinin ardından oğlu Leo'yu maç sonrası medya toplantısına getirdi.

Anne ve oğul güneş gözlükleri takıyordu ve Leo'ya Azarenka'nın nasıl oynadığı soruldu.

Leo'nun yanıtı kısa ve özdü: "Harika."

Azarenka cevap verdi: "Bunun için teşekkür ederim," dedikten sonra toplanan muhabirlerle birlikte kahkahayı patlattı.

32 yaşındaki Azarenka, Svitolina'yı rahat bir şekilde yenerek Avustralya Açık'ın bu yılki edisyonunda 16. tura ulaşan ilk oyuncu oldu.

Belaruslu oyuncu 2012 ve 2013'te arka arkaya kazandığı şampiyonlukların ardından Melbourne'de üçüncü şampiyonluğunu hedefliyor.

Azarenka, 2016'dan bu yana grand slam'de dördüncü tura ulaşamamış olmasına rağmen, bir saatten biraz fazla bir sürede çok fazla sorun yaşamadan kazanarak hiçbir sinir belirtisi göstermedi.

Azarenka'ya Leo'nun Melbourrne'deki grand slam'de olmasının dikkatini dağıtıp dağıtmadığı ya da rahatlamasına yardımcı olup olmadığı soruldu. Tenis yıldızı şakayla karışık "Yukarıdakilerin hepsi," diye yanıtladı.

"Kesinlikle dikkat dağıtıcı bir şey değil, bunu asla söylemeyeceğim. Ebeveyn olmak kolay değil," diye açıkladı. "Kişilik dolu biri. Bunu nereden aldığını bilmiyorum açıkçası.

"Ama onu burada ağırlayabildiğim için kendimi her zaman ayrıcalıklı hissediyorum. Bu tür anlar benim için gerçekten paha biçilemez. Bunu oğlumla paylaşabilmek benim için oldukça inanılmaz."

2016'da Leo'yu doğurduktan aylar sonra Azarenka ve Leo'nun babası ayrıldı. Azarenka, babayla ilgili yasal sorunlar nedeniyle ertesi yıl ABD Açık'ı kaçırdı.

Azarenka o dönemde yaptığı bir Instagram paylaşımında "bazı yasal süreçleri çözmek" için çalıştıklarını açıklamış ve New York'a gitmek için oğlunu Kaliforniya'da bırakmaya "istekli olmadığını" söylemişti.

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"Çocuk bakımı ve kariyeri dengelemek hiçbir ebeveyn için kolay değildir, ancak bu benim yüzleşmeye ve kucaklamaya istekli olduğum bir zorluktur" dedi.

"Çalışan bir anne - ya da baba olmanın sorun olmadığını bilen her yerdeki kadın ve erkekleri desteklemek istiyorum. Hiç kimse çocuğu ve kariyeri arasında bir seçim yapmak zorunda kalmamalı, biz her ikisini de yapabilecek kadar güçlüyüz."

Azarenka şimdi bir sonraki turda Fransa Açık şampiyonu ve dördüncü seribaşı Barbora Krejcikova ile oynayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com