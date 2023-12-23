Venus Williams Wimbledon karışık çiftlere beklenmedik bir şekilde dahil edilmesinden dolayı 'heyecanlı'

Neredeyse bir yıldır müsabakalara katılmayan 42 yaşındaki oyuncu, üç kez grand slam şampiyonu olan Andy Murray'in kardeşi Jamie Murray ile karışık çiftlerde yarışmak üzere eşleşti.

Venus daha önce bu hafta katılmayacağını ifade etmişti ancak Murray ile birlikte son dakika wild-card giriş talebinde bulundu ve ikili daha sonra Çarşamba günü karışık çiftler kurasında ilan edildi.

Seyirciler tarafından alkışlanan popüler çift, Cuma günü Alicja Rosolska ve Michael Venus'ü 6-3 6-7(7) 6-3 yenerek kendilerini bile şaşırttı.

"Oynamak gibi bir planım yoktu. Çimleri gördüm ve heyecanlandım," dedi Williams.

"Fransa Açık'taydım, çok güzel bir etkinlik ama kalbim aynı şekilde atmıyordu. Oynayabileceğimden değil ama ... Hiçbir planım yoktu. Bu yüzden (Murray'den) son dakikada rica ettim."

Wimbledon 'öncelikli'

Williams kariyeri boyunca Wimbledon tek kadınlar şampiyonluğunu beş kez, çiftler şampiyonluğunu ise altı kez kazandı ancak karışık çiftlerde hiç başarılı olamadı - 2006'da finalde kaybetti.

Partneri Murray, ikisi 2007 ve 2017'de Wimbledon'da olmak üzere beş karışık çiftler şampiyonluğu kazandı.

İkili Cuma günü Murray'in servisleriyle, Venus'ün de filede keskinliğiyle birbirlerine uyum sağlamış görünüyordu.

Williams, "Kazanamadığım tek maçlardan biri, bu yüzden genellikle buraya biraz daha fazla öncelik veriyorum," diye ekledi.

Tıpkı kız kardeşi, 23 kez grand slam şampiyonu Serena Williams gibi, taraftarların Venus'ü Wimbledon'da izleyebilecekleri son zamanlardan biri olabileceği hissi var. 40 yaşındaki Williams Salı günü açılış turunda Fransız Harmony Tan'a kaybetti.

Ancak her maçı kazanmayı beklemese de, tekrar en üst seviyede yarıştığı için mutlu olduğunu söylüyor.

"Kesinlikle süper bir son dakikaydı. Serena'dan ilham aldım. Dediğim gibi, inanılmazdı. Bugün çok fazla yardım aldığım için çok mutluydum" dedi.

İkili şimdi Pazar günü 16. turda İngiliz ikili Alicia Barnett ve Jonny O'Mara ile karşılaşacak.

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Kaynak: edition.cnn.com