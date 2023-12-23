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Venus Williams Indian Wells'te kız kardeşi Serena'yı yendi

Venus üçüncü turda Serena'yı 6-3 6-4 yendi

Serena serviste zorlandı ve 31 zorlanmadan hata yaptı

Serena hala kafa kafaya 17-12 önde

Bir teyze, evet, ama tenisçi Venus aile sevgisi duygularını bir kenara bırakarak Pazartesi günü Kaliforniya çölünde oynanan gece seansını 6-3 6-4 kazandı, çoğunlukla iyi servis attı ve Serena'nın anneliği profesyonel sporun talepleriyle birleştirirken turda yolunu nasıl yeniden bulduğunun altını çizdi.

Bu Venus'ün son dört karşılaşmada 23 kez grand slam kazanan Serena'ya karşı ilk galibiyetiydi ancak Serena hala 17-12 önde. Bu aynı zamanda Venus'ün diz sakatlığıyla yarı finalden çekilmesinden 17 yıl sonra Indian Wells'teki ilk düellolarıydı.

Serena daha sonra Kim Clijsters'a karşı final oynadığında ve kazandığında babaları Richard taraftarlar tarafından ırkçı tacize uğradığını söylediği için bu çirkin sahneleri tetikledi. Kardeşlerin Los Angeles'ın Compton banliyösünde yakın bir yerde büyümüş olmalarına rağmen Belçikalı Clijsters o gün taraftarların favorisi gibi görünüyordu.

Serena Indian Wells'e 2015 yılına kadar, Venus ise bir yıl sonrasına kadar geri dönmedi.

Yedi kez grand slam şampiyonu olan Venus, Pazartesi günü oynamanın 2001'de yaşananlara bir kapanış getirip getirmediği sorusuna şu yanıtı verdi "Bu hiç aklımdan geçmedi."

Diğer maçlar

Ancak 37 yaşındaki Venus, 1998 Avustralya Açık'ta ikinci turda karşılaşmalarından bu yana en erken turnuva mücadelesi olan üçüncü turda kız kardeşler arasındaki farkı neyin yarattığını düşündü çünkü Serena şu anda sıralamada yer almıyor.

Venus gazetecilere "Birkaç maç daha yaptım," dedi. "Bu yıl çok fazla oynamamış olsam da, geçen yılki maçlar sayılır."

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Kimse buna itiraz edemezdi.

Venus ilk iki servis oyununda kırılma puanlarını kurtardıktan sonra, servis oyununda bir düzene girdi ve 4-2 ile kırdı.

Momentum Venus'te kaldı ve ikinci oyunda 5-2 öne fırladı ancak maçı bitirmekte zorlandı. Yine de 5-4'te güçlü bir servisle bir kırılma puanı kurtardı ve bir başka büyük servisle ikinci maç puanında zaferi perçinledi. Serena bazı geri dönüşleriyle ünlüdür ancak Venus gerçekten de sağlam durdu.

Kız kardeşler -her zamanki gibi- filede birbirlerine sarıldılar.

Serena toplamda servis puanlarının sadece yarısını kazandı - servisleri ve oyunu çalıştığında bu oran Venus'e karşı bile çok çok daha yüksek - ve 22 galibiyete karşılık 31 zorlanmadan hata yaptı. Antrenmanda 10'da 10 yapacağını söylediği atışları kaçırmaktan yakındı.

Venus ise daha sağlam bir oyun sergileyerek Indian Wells'in topların havada vınlayarak ilerlediği ancak daha sonra yavaş bir sert kortla yumuşatıldığı zorlu koşullarında 19 winner ve 21 zorlanmadan hata yaptı.

Serena yenilgiyi değerlendirirken "Kesinlikle daha az hayal kırıklığı değil," dedi. "Keşke öyle olsaydı ama değil. Ama yine de keşke olmasaydı. O zaman olduğum kişi olmazdım. Evet, önümde uzun bir yol var ve bu yolculuğu dört gözle bekliyorum."

Serena için sırada Miami var

Bu ay sonunda en sevdiği etkinliklerden biri olan Miami Açık'ta yarışacak olan Florida sakini Serena, "(Bir sonraki turnuvama) hazırlanacağım," diye ekledi. "Geliştirmem gereken çok şey var. Şimdiye kadar oynadığım en iyi tenis buydu ve kaybettim demek zorunda kalmamak güzel. Kendimi geliştirmek için inanılmaz bir alanım var.

"Bu yüzden her turnuvada hedefimin bir öncekinden daha iyi olmak olduğunu söylemeye devam etmeliyim ve kesinlikle geriye gitmek istemiyorum. Sadece ileriye doğru gitmeye devam etmek istiyorum. Bunu yapabildiğim sürece daha iyi olmaya devam edeceğimi düşünüyorum."

Venus'ün Indian Wells'te hala ileriye gitmesi gerekiyor, oysa daha önceki mücadelelerinin çoğu finallerde gerçekleşmişti ve dolayısıyla kazanan kupayı kaldıracaktı. En son 2017 Avustralya Açık'ta karşı karşıya geldiklerinde de durum böyleydi ve Serena hamileliğinin erken dönemlerinde galip gelmişti.

Venüs bu nedenle Pazartesi günkü galibiyetinin üzerinde durmuyordu.

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Salı günü 21 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova ile oynayacak olan Venus, "Dürüst olmak gerekirse bir sonraki maça odaklanmam gerekiyor," dedi. "Tamamen farklı bir oyuncuyla oynuyorum, yeni zorluklar var. Şimdiden kendimi sıfırlamaya başladım çünkü turnuva henüz bitmedi."

Serena için öyle ama çok yakında kendini tanıdık bir ortamda - turnuvaların son aşamalarında - bulacağından emin.

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Kaynak: edition.cnn.com