Öne çıkan hikayeler

Venus Williams Amerikalılar için zor bir günde çıkış yaptı

Venus Williams Belinda Bencic'e yenildi

Williams geçen yılın finalini yaptı

Melbourne'de Amerikalılar için zor bir gün

Rafael Nadal Victor Estrella Burgos'u ezip geçti

Tipik bir zafer abartısı olmayan Williams, bu kez raketini bıraktı, pirouet yaptı ve fileye doğru sekti. Hemen ardından çift pirouette yaptı ve yüzündeki gülümsemeyi silmek mümkün olmadı. Her daim yeşil kalan Williams finalde küçük kız kardeşi Serena'ya kaybetse de, bu güzel bir 2017 sezonunun tonunu belirledi.

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Ancak bu yılki Avustralya Açık'ta zorlu bir kura ile karşı karşıya kalan yedi kez grand slam şampiyonu, Melbourne Park'ta geçen yılki başarısını tekrarlayamadı ve yılın ilk büyük turnuvasının ilk gününde Amerikalılar için zor bir gün olan maçta yeniden dirilen Belinda Bencic tarafından 6-3 7-5 mağlup edildi.

Tenis tarihinin en yaşlı grand slam galibi olmaya çalışan Williams gazetecilere "Bu yeni bir yıl," dedi. "Bir önceki yılda yaşayamazsınız. Bu imkânsız.

"Kötü bir maç oynadığımı düşünmüyorum. O sadece yukarıda ve ötesinde oynadı. Bunun için ona hakkını vermeliyim."

Serena'nın ilk çocuğunu doğurduktan dört ay sonra turnuva oyunlarına dönmeye hazır olmadığı için bu etkinliğe katılmaması, 1997'den bu yana ilk kez hiçbir Williams kardeşin bir büyük turnuvanın ikinci turunda yer almaması anlamına geliyor.

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ABD'nin acısı

Erken çıkış yapan 37 yaşındaki Venus'e Eylül ayında sürpriz bir şekilde Amerika Açık 'ı kazandığından beri maç kazanamayan Sloane Stephens ve Vandeweghe de katıldı. Üçü de New York'ta yarı finale yükselmişti.

Flushing Meadows'taki dördüncü Amerikalı yarı finalist Madison Keys hala çekişme içinde - Salı gününe kadar Çinli Wang Qiang'a karşı açılış maçına çıkmayacak.

Kasım ayında Londra'da düzenlenen yılsonu Tur Finallerinde yarı finalist olan erkeklerde sekizinci sıradaki Jack Sock ise Japon Yuichi Sugita'ya 6-1 7-6 (7-4) 5-7 6-3 yenildi.

Pazartesi günü programda yer alan 15 Amerikalıdan sadece üçü - Ryan Harrison, elemeleri geçen Mackenzie McDonald ve Nicole Gibbs - galip geldi.

New York'ta başarılı olan bir başka oyuncu, erkekler finalisti Kevin Anderson da elendi. Florida'da yaşayan Güney Afrikalı oyuncu, sakatlanan Andy Murray'nin yokluğunda kuradaki tek Britanyalı olan Kyle Edmund'a 6-7 (4-7) 6-3 3-6 6-3 6-4 yenildi.

Federer'in ailesi Bencic'in Venus'ü yenmesini izliyor

Bencic üst üste ikinci kez Avustralya Açık'ta ilk turda Williams kardeşlerden biriyle karşılaştı - 12 ay önce Serena'ya kaybetmişti - ancak bu kez eski dahi çok daha formdaydı.

2016'da sıralamada yedinciliğe kadar yükselen İsviçreli tenisçinin geçtiğimiz sezon 317'nciliğe düşmesinde sırt ve bilek sakatlıklarının payı büyük.

Ancak Bencic 2017'yi tüm seviyelerde 28-3 yaparak tamamladı ve Roger Federer ile birlikte İsviçre'nin bu ayki Hopman Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu. Federer'in ailesi Rod Laver Arena'da 20 yaşındaki oyuncunun locasındaydı.

İsviçreli oyuncu ilk setin son dört oyununu aldıktan sonra ikinci sette bir break geriden gelerek Williams'a karşı beş denemede ilk galibiyetini elde etti.

Bencic gazetecilere "Bu maç inanılmazdı," dedi.

"Bence seviye harikaydı. Ayrıca beni daha önce dört kez yendi, bu yüzden gerçekten mutluydum, bu sefer şansımı denedim.

"Açıkçası tekrar oynamaya başladığım için mutluyum. Çok ama çok uzun bir süre sahalardan uzak kaldım. Geri dönmek için sabırsızlanıyordum, bu yüzden bunun anlamı çok büyük."

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Bencic'in formu göz önüne alındığında, Melbourne'de uzun süre kalacağını göz ardı etmemek gerek. Vandeweghe'nin rakibi Timea Babos'un da kabul ettiği gibi, Serena'nın 2017'nin son üç majör turnuvasında olduğu gibi devre dışı kalmasıyla kadınlar kurası oldukça açık.

7-6 (7-4) 6-2 galip gelen Macar tenisçi, "Kadınlar tenisinde, Serena Williams olmadığında her şeyin olabileceğini gördüğümüzü düşünüyorum" dedi.

Vandeweghe, muz yediği için korta çıkmaya hazır olmadığı için baş hakem Fergus Murphy'den bir kural ihlali aldı. Vandeweghe, iyi bir potasyum kaynağı olan muzların saha kenarına getirilmesini beklemek zorunda kaldığını ve bu nedenle gecikme yaşandığını söyledi.

Stephens için üst üste sekiz mağlubiyet

Stephens dizindeki sakatlık nedeniyle bu ayki Brisbane International'dan elendi ve Sydney'deki ilk turda Camila Giorgi'ye düz setlerde kaybederek Melbourne için pek de iyi bir hazırlık yapamadı.

Pazartesi günü ikinci sette 5-4'te servis atamaması maçın dönüm noktası oldu ve 13. seribaşı Avustralya Açık'ta hayranlarının favorisi olan Çinli Zhang Shuai'ye 2-6 7-6 (7-2) 6-2 yenilerek üst üste sekizinci yenilgisini aldı.

Stephens gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Sydney'e ve buraya hazır olmak için elimden gelen her şeyi yaptım," dedi. "Bu sadece talihsizlik, ama kesinlikle sezonun sadece başlangıcı, ilk iki turnuva. Çok fazla üzülmeyeceğim."

Zhang, grand slamlerde 14'te 0'lık bir düşüşün ardından tenisi bırakmaya yakındı. Ancak iki yıl önce Melbourne'de ilk turda Simona Halep'i eleyince talihi değişti ve geçen hafta 34. sırada yer alarak Melbourne sıralamasını kıl payı kaçırdı.

Rafael Nadal, 37 yaşındaki Victor Estrella Burgos'u 94 dakikada 6-1 6-1 6-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Avustralya Açık'ta ilk kez bir ısınma turnuvasına katılmadan mücadele eden dünya 1 numarası kusursuz bir başlangıç yaptı. Dizlerini suçlayın.

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Nadal, yaklaşık on yıl sonra ilk kez kolsuz bir görünüme geri dönerek kıyafetiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Nadal'ın geçen yıl erkekler finalinde kaybettiği Federer, Salı günü Slovenyalı Aljaz Bedene'ye karşı 20. şampiyonluk mücadelesine başlıyor.

Altı kez Avustralya Açık şampiyonu olan Novak Djokovic ise Wimbledon'dan bu yana ilk resmi maçını Donald Young'a karşı oynuyor.

Young'ın Djokovic'i devirmesi, Pazartesi günkü kötü başlangıcın ardından Melbourne'deki Amerikan tenisine biraz olsun neşe getirecektir.

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Kaynak: edition.cnn.com