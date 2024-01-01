Öne çıkan hikayeler
Venturi VBB-3: 3.000 beygir gücündeki elektrikli otomobil 340 mph hıza ulaşıyor
Venturi Buckeye Bullet 3 kendi rekorunu kırdı
Otomobilin ortalama hızı saatte 341,4 mph
CNN Supercharged tanık rekoru Utah'ta kırıldı
Camille Jenatzy tarafından kullanılan La Jamais Contente, 1899 yılında Paris'in eteklerinde dönüm noktası bariyerini aştı.
Zaman ilerledi, ancak yakın zamana kadar elektrikli otomobiller benzinli rakiplerine ayak uyduramadı.
Şimdi bu durum değişmeye başlıyor.
Tesla gibi markalar buna öncülük ediyor - Model S P100D sadece 2,5 saniyede 0-60 mph gibi etkileyici bir hızlanma kapasitesine sahip.
Okuyun: Venturi rekor kırdı
Yolların dışında ise Venturi Automobiles bir ilke imza atıyor. Formula E Dünya Şampiyonası'nda da yarışan Fransız şirket, geçtiğimiz günlerde Utah'ın ünlü Bonneville Tuz Düzlükleri'nde kendi elektrikli arazi hız rekorunu kırdı.
Venturi elektrikli arazi hız rekorunu kırdı
Eylül ayında Venturi Buckeye Bullet 3 ortalama 341,4 mph (549,4 kph) hıza ulaşarak bir önceki 307,6 mph (495 kph) rekorunu kırdı ve CNN'in Supercharged programı otomotiv tarihine tanıklık etti.
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Kaynak: edition.cnn.com