Venedik turist gruplarını sınırlayacak ve hoparlörleri yasaklayacak

Grupların dar sokaklarda, köprülerde ya da geçitlerde durmaları da yasaklanacak.

Venedik Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, aşırı kalabalık şehirdeki turistik faaliyetleri daha da kısıtlayan yeni düzenlemeler, tarihi merkezin yanı sıra Murano, Burano ve Torcello adalarında Haziran 2024'te yürürlüğe girecek.

"Gruplar 25 kişiyi, yani bir turist otobüsündeki yolcuların yarısını geçemez. Karışıklığa ve rahatsızlığa neden olabilecek hoparlörlerin kullanımı da yasaklanacaktır" denildi.

Kararın uygulamaya konulmadan önce Belediye Meclisi'nden geçmesi gerekecek.

Güvenlik konseyi üyesi Elisabetta Pesce bu gelişmeyi "grupların yönetimini iyileştirmeyi amaçlayan önemli bir tedbir" ve "sürdürülebilir turizmi teşvik etmek ve şehrin korunması ve güvenliğini garanti altına almak" olarak tanımladı.

Venedik müzeleri halihazırda grupları 25 kişi ile sınırlandırıyor.

Kentin turizm konseyi üyesi Simone Venturini, bu hamlenin Venedik'te turizm yönetimini iyileştirmeyi ve kent sakinlerinin ihtiyaçları ile ziyaretçilerin ihtiyaçları arasında daha iyi bir denge kurmayı amaçlayan daha geniş bir müdahale çerçevesinin parçası olduğunu söyledi.

Yeni kurallar, şehre günübirlik gelenler için 5 Avro (5.40 $) tutarında deneme amaçlı bir ziyaretçi ücretinin uygulamaya konulmasından iki ay sonra yürürlüğe girecek.

Yeni kurallar aynı zamanda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Temmuz ayında Venedik'in kültürel miras tehlike listesine alınmasını tavsiye etmesinin ardından geldi.

UNESCO, İtalyan hükümetini şehirdeki "uzun süredir devam eden sorunları" ele almak için "en üst düzeyde özveri göstermeye" çağırdı.

Popüler turizm merkezi yıllardır çok fazla ziyaretçi ve iklim değişikliğinin etkileriyle boğuşuyor.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com