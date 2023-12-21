Venedik aşırı turizmle mücadele için günübirlikçiler için giriş ücretini geri getiriyor

Hatta o kadar kötü durumda ve o kadar büyük miktarlarda ki, şehir yılda 30 milyona varan "vur-kaç" turizmini durdurmak amacıyla günübirlik ziyaretçilerden giriş ücreti almaya karar verdi.

Ücret sistemi bu yaz uygulamaya konulacaktı, ancak pandemi nedeniyle ziyaretçi sayısının düşmesi Venedik ekonomisini olumsuz etkilediği için süresiz olarak ertelenmişti.

Ama şimdi yeniden başladı.

Kent yetkilileri, Venedik'e geceleme rezervasyonu olmadan giriş yapanlardan alınacak ücretin 1 Ocak 2022'den itibaren uygulanmaya başlanacağını teyit etti.

Ekonomiden sorumlu meclis üyesi Michele Zuin, "Covid-19 salgınıyla ilgili mevcut durum ışığında, turistlerin geri dönüşünü teşvik etme isteğiyle ilgili önemli bir jest yapmaya karar verdik" dedi.

Ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalı olan kent, salgın sırasında büyük zarar gördü ve çok sayıda mağaza ve restoran kapandı. Yerel halk ziyaretçilerin geri dönmesi konusunda umutsuz olsa da pek çok kişi bu zorunlu duraklamayı turizmi daha iyi hale getirmek için bir şans olarak görüyor.

Turnike erişimi

"Contributo di accesso" ya da erişim ücreti, insanları yoğun günlerde giriş yapmaktan caydırmak ve böylece sezon boyunca yaymak amacıyla şehrin ne kadar yoğun olduğuna göre fiyatlandırılacak.

Resmi rakamlar 2022 yılı için teyit edilmedi, ancak 2020'de planlanan uygulama için, en yoğun günlerde maksimum 10 €'ya (12 $) kadar çıkması planlandı.

Şehirde bir gece kalan ziyaretçiler bu ücretten muaf tutularak, insanların geceyi geçirmeleri teşvik edilecek ve böylece ekonomiye daha fazla para girmesi sağlanacak.

Duyurusunu "kent ekonomisini yeniden başlatma" planının bir parçası olarak nitelendiren Zuin, önümüzdeki 14 ayın insanların yerlerini önceden rezerve etmelerini sağlayacak sistemi geliştirmekle geçeceğini söyledi.

Sürdürülebilir turizmi teşvik eden online bir platform olan Venezia Autentica'nın kurucularından Valeria Duflot, ücretin ertelenmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtirken, yetkilileri kentteki turizm türünü değiştirmek için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

CNN'e verdiği demeçte "İyileşmenin birkaç yıl alacağı tahmin ediliyor... durum kritik" dedi.

"Birçok yerel işletme, doğrudan turizmle ilgili olmasa da, turizm parası sayesinde ayakta kalıyordu.

"Toplumun umutsuzca işe ihtiyacı varken, aşırı turizm salgını öncesi dönemde tasarlanmış bir vergiyi ertelemek bize mantıklı geliyor.

"Ancak bu zaman boşa harcanmamalı. Sektörü daha az çıkarcı hale getirmek için çalışarak şehrin turizm stratejisini değiştirmek önemlidir. Önceliklerden biri, turizm gelirlerinin daha büyük bir kısmının yerel işletmelerde harcanmasını sağlamaktır."

Venedik'in ziyaretçi sayısı, kentin başa çıkmasını giderek zorlaştırıyor.

Her ne kadar bazı kent sakinleri yoğun günlerde yerli halk ile turistleri ayıran turnikelerin kurulmasını protesto etmiş ve bilet sistemini kenti bir tema parkına dönüştürmekle kıyaslamış olsa da, planlara öncülük eden Belediye Başkanı Luigi Brugnaro Eylül ayında yeniden seçildi.

Son 70 yılda Venedik'te yaşayanların yaklaşık %70'i kenti terk etti; bunun büyük ölçüde ekonominin turizme yönelmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

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Kaynak: edition.cnn.com