Vegas Golden Knights'ın yıldızı Phil Kessel neredeyse 13 yıldır maç kaçırmayarak NHL rekorunu kırdı

San Jose Sharks karşısında buza çıkan Kessel, geçen sezon Philadelphia Flyers forması giyen Keith Yandle'ın rekorunu geride bıraktı.

35 yaşındaki Kessel etkileyici serisine 3 Kasım 2009'da Toronto Maple Leafs formasıyla ilk maçına çıktığında başlamıştı.

O sezona omuz ameliyatı geçirdiği için 12 maç kaçırarak başlamış ve daha önce de henüz 19 yaşındayken kanser teşhisiyle mücadele etmişti.

'Demir adam' unvanıyla yetinmeyen Kessel, takımı Sharks'ı 4-2 yenerken kariyerinin 400. golünü atarak rekor kırmasını kutladı.

"Bu harika bir şey. Çok fazla maç oynadığım anlamına geliyor, değil mi? Bu harika bir şey," dedi Kessel Pazartesi günü rekoru kırdığında gazetecilere. "Şanslıydım."

Şöyle ekledi: "Oynamayı seviyorum, sahaya çıkmaktan keyif alıyorum. Bunu uzun zamandır yapıyorum ve benim için hala eğlenceli."

Amerikalı oyuncu NFL'deki 12 tam sezon da dahil olmak üzere neredeyse 13 yıldır hiçbir maçı kaçırmadı.

Kariyerinde Boston Bruins, Maple Leafs, Pittsburgh Penguins, Arizona Coyotes ve son olarak da Golden Knights takımlarında oynadı.

Kessel, Penguins ile iki kez Stanley Cup şampiyonu oldu ve 2016 ve 2017'de üst üste şampiyonluk kazandı.

Ocak ayında bir önceki rekoru kıran Yandle o zamandan beri spordan emekli oldu ancak Kessel için bir video mesajı vardı.

"Bir NHL maçında bile oynamak olağanüstü bir başarı ama 13 yıl boyunca her maçta oynamak, her gün kadroda kalmak için inanılmaz bir yetenek, ağrı ve sızılara rağmen oynamak için muazzam bir kararlılık ve bolca şans gerektiriyor" dedi.

On maç daha oynarsa Kessel üst üste 1000 maçta forma giyen ilk oyuncu olacak ama o kesinlikle kendini kaptırmıyor.

"Açıkçası çok fazla şans var. Zaman içinde kaçırabileceğiniz bazı geceler var ama ben kaçırmadım," dedi gazetecilere.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com