Vatikan'ın Sistine Şapeli yıllık kontrolden geçiyor

Bu zahmetli bir süreç: iskelenin her gece kurulup kaldırılması gerekiyor ancak tablolara zarar vermemek için duvarlara yaslanılamıyor.

"Vatikan Müzesi'nin tablolardan sorumlu Baş Restoratörü Francesca Persegati CNN'e yaptığı açıklamada, "Boya tabakasında dökülme olup olmadığını kontrol ediyoruz. "Ayrıca sıvanın duvardan ayrılıp ayrılmadığını görmek için sıvaya vuruyoruz."

Tuz ve kağıt

Persegati'ye göre Sistine Şapeli'nin en büyük sorunlarından biri nem. Bunun en büyük nedeni günde 25.000 ziyaretçinin akın etmesi.

Persegati, "Vücudumuz sudan oluşuyor, dolayısıyla Sistine Şapeli'ni ziyaret ettiğimizde nem ve ısı getiriyoruz, herkes ortamı 80 watt'lık bir ampul gibi ısıtıyor" dedi.

Nem yoğuşmaya neden oluyor ve 15. ve 16. yüzyıllarda boyanmış ünlü fresklerin üzerinde bir tuz tabakası oluşuyor, bu da resmin rengine ve üzerine boyandığı sıvaya zarar veriyor.

Tuz tabakasını temizlemek için damıtılmış su ve ince Japon kağıdı içeren zahmetli bir teknik gerekiyor.

Persegati, "Tuzsuz, sade, damıtılmış su alıyoruz ve bir fırçayla yüzeye çok ince bir tabaka uyguluyoruz," diyor. "Tuz çözünebilir, bu yüzden onu kağıdın içine sarıyoruz ve kağıdı çıkararak tuzu da çıkarıyoruz."

Gizli sensörler

Sistine Şapeli'nin etrafına sıcaklık, hava sirkülasyonu ve ziyaretçi sayısını ölçmek üzere 30 gizli sensör yerleştirilmiştir. Yüksek teknolojili hava temizleyicileri 2014 yılında kurulmuştur.

Vatikan Müzeleri Baş Konservasyon Uzmanı Vittoria Cimino'ya göre, salonun sıcaklığı 22 ila 24 santigrat derece arasında ve nem oranı da yüzde 55 ila 60 arasında kalmalıdır.

Cimino, "Bunlar çok hassas işaretler ve sistemin bunlara uyduğunu doğrulamamız gerekiyor. "Şimdilik bundan çok memnunuz."

Gerçek renkler

Günümüzde modern teknoloji ve aydınlatma sadece daha iyi temizliğe olanak sağlamakla kalmamış, aynı zamanda restoratörlere Michelangelo'nun gerçek renklerle resim yaptığını da göstermiştir.

Dünya, 1990'larda yapılan bir temizlik ve restorasyon sonrasında Michelangelo'nun aslında canlı yeşiller, morlar ve kırmızılar kullandığını keşfettiğinde şok oldu çünkü yüzyıllar boyunca onun koyu, bastırılmış tonlarda resim yaptığı varsayılmıştı. Ancak bu sadece kir ve pisliğin birikimiydi.

Cimino, "500 yıl sonra Üstat Michelangelo'nun kullandığı renkleri görme ayrıcalığına sahip olan ilk nesil olmak muazzam bir armağandı" dedi.

Gizli tanıklar

Bir dahaki sefere Sistine Şapeli'ne gittiğinizde, bazı resimlerin üzerindeki küçük siyah işaretlere, karelere ve üçgenlere dikkat edin. Bunlara tanık denir ve gelecekteki restoratörler için resimlerin daha önce ne kadar karanlık olduğuna dair bir fikir vermek üzere kasıtlı olarak bırakılmışlardır.

Renklerin canlı kalmasını sağlamak için bir renk ekibi, çok dalga boylu bir kamerayla fresklerin fotoğraflarını çekerek tonda meydana gelen değişiklikleri ölçüyor ve daha sonra bir bilgisayar tarafından analiz ediliyor.

Vatikan Müzeleri'nin renk analizinden sorumlu Fabio Morresi, "Her bir pikselin rengini görebiliyor ve yıllar boyunca karşılaştırabiliyoruz" dedi.

"Altı ay içinde tekrar ölçeceğiz ve bir şeylerin değişip değişmediğini göreceğiz. Bu önemli çünkü herhangi bir değişikliği insan gözüyle görülmeden önce bile tespit edebiliyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com