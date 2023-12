Vans, spor ayakkabı tasarımı tartışması nedeniyle Hong Kong boykotuyla karşı karşıya

Şirketin önerilen tasarımı geri çekme kararı sosyal medyada öfkeyle karşılandı ve kullanıcılar Vans spor ayakkabılarını çöpe attıkları ve hatta ateşe verdikleri video ve fotoğrafları yüklemeye başladı.

Her yıl düzenlenen Vans Custom Culture yarışması, halkı kendi ayakkabı tasarımlarını sunmaya davet ediyor ve çevrimiçi oylamanın kazananı 25.000 dolar kazanarak spor ayakkabılarının marka tarafından üretilmesini sağlıyor.

Geçen hafta oylamanın açılmasının ardından, on binlerce oy topladığı bildirilen bir katılım hızla zirveye yükseldi - yarı özerk şehirdeki aylarca süren protestolar temalı bir ayakkabı.

Kanada'da yaşayan Naomiso adlı bir kullanıcıya ait olan tasarımda, Hong Kong'un bayrağındaki çiçek olan kırmızı bauhinia ve kentin 2014'teki demokrasi yanlısı protestolarıyla eşanlamlı sarı şemsiyelerden biri yer alıyor. Spor ayakkabının yan tarafındaki illüstrasyonlar gaz maskeleri, gözlükler ve baretler takan protestocu kalabalığını tasvir ediyor.

Cumartesi günü, oylamanın bitmesine bir haftadan fazla süre varken, başvuru yarışma web sitesinden kaldırıldı. Facebook 'ta Çince ve İngilizce olarak yayınlanan bir açıklamada marka, "Özel Kültürün amacını korumak için az sayıda sanatsal gönderinin kaldırıldığını" söyledi.

Açıklamada, özellikle protesto temalı tasarıma atıfta bulunulmadan, "Herkese açık bir marka olarak, hiçbir zaman siyasi bir pozisyon almadık ve bu nedenle tasarımları, şirketimizin uzun süredir sahip olduğu saygı ve hoşgörü değerlerinin yanı sıra bu yarışma için açıkça bildirilen yönergelerimizle uyumlu olduklarından emin olmak için gözden geçiriyoruz" denildi.

Açıklama sosyal medyada Hong Konglu protesto destekçileri tarafından kınandı ve #boycottVans hashtag'i eşliğinde çok sayıda paylaşım yapıldı. Bazı kullanıcılar kararın Vans'ın gençlik isyanına dayanan bir kaykay markası olarak tarihi ve kimliğiyle çeliştiğini ima ederken, bazıları da markanın sloganı olan "Off the Wall" yerine Çin baskısına boyun eğmekle ilgili bir espri olan "Lick the Great Wall" yazan hicivli posterler hazırladı.

Hong Kong ve Pekin arasında uzun zamandır gergin bir ilişki var. Hong Kong Çin'in bir parçası olmasına rağmen, aynı zamanda kendi dili, para birimi, hukuk sistemi ve kültürü olan yarı özerk bir şehir - ve son yıllarda vatandaşları daha da uzaklaştı, hatta bazıları Çin'den bağımsızlık çağrısında bulundu.

Bu yaz düzenlenen protestolarda Çin karşıtı duygular tüm gücüyle ortaya çıktı. Protestocular Çin bayraklarını yakarak limana attılar ve şehrin dört bir yanındaki duvarlara sprey boyalarla "Hong Kong Çin değildir" yazdılar.

Bir Twitter kullanıcısı, Vans tartışmasına atıfta bulunarak "Bu, tüm Hong Kong özgürlük savaşçılarının ifade özgürlüğüne karşı büyük bir harekettir" diye yazdı. "Artık markanızı desteklemeye devam edemeyeceğimi görüyorum."

Hong Kong'da birkaç Vans franchise mağazası işleten spor ayakkabı zinciri Dahood, Pazar günü yaptığı açıklamada "Custom Culture tasarım yarışmasının neden olduğu tartışmalar" nedeniyle üç lokasyondaki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Haziran ayında, o zamandan beri geri çekilen suçluların iadesi yasa tasarısı üzerine başlayan yaygın hükümet karşıtı protestolar son haftalarda giderek şiddetlendi. Cuma gecesi protestocularla polis memurları arasında çıkan çatışmalar sırasında ikinci bir protestocu ateşli silahla vuruldu. Pazar günü ise bir sürücü taksisiyle protestocuları biçti ve ardından bir kalabalık tarafından kanlı bir şekilde dövüldü.

Vans, Hong Konglu ve Çinli tüketiciler tarafından protestolara yönelik algılanan tutumları nedeniyle eleştirilen ve sayıları giderek artan şirketler arasına katıldı. Hafta sonu boyunca protestocular, birçoğu önceden kapatılmış olan Çin anakarasıyla bağlantılı işletmelerin binalarına saldırdı ve tahrip etti.

Haziran ayında Nike, bir moda tasarımcısının protestolara destek verdiği için sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Çin'deki bir dizi ürününü geri çekti. Versace, Coach ve Givenchy de Hong Kong'u Çin'in bir parçası olarak tanımlamayı ihmal eden ürünleri nedeniyle Çinli tüketicilerin tepkisini çekmişti.

CNN yorum için Vans'a ulaşmıştır.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com