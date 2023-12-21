Öne çıkan hikayeler

Valentino Rossi İtalya MotoGP kargaşasında dumana boğuldu

Jorge Lorenzo İtalya MotoGP'yi sadece 0.019 saniye farkla kazandı

Seyircilerin favorisi Valentino Rossi sekizinci turda emekliye ayrılmak zorunda kaldı

Andrea Iannone podyumda Lorenzo ve Marquez'e katılıyor

Her ne kadar 100.000 kişilik kalabalığın büyük çoğunluğu Valentino Rossi'nin zaferini beklese de, İtalyan'ın günü değildi; Jorge Lorenzo sezonun üçüncü galibiyetini alarak "Doktor "un kendi sahasında şampiyona liderliğini genişletti.

Lorenzo'nun zaferi, rakibi Marc Marquez'e sadece 0.019 saniye fark atarak elde edildi; Marquez, İspanyol arkadaşının kendisini yakalamasını ve birinciliğe taşımasını engelleyemedi.

Ducati sürücüsü Iannone, kanıtlaması gereken bir nokta ile takım arkadaşı Andrea Dovizioso ile sıkı bir mücadele verdi - sonunda üçüncülüğü ele geçirdi ve bu süreçte bir MotoGP motosikleti tarafından kaydedilen en yüksek hızı, göz kamaştırıcı 354 km / s (220mph) kırdı.

Önemli bir giriş

Yarış toplantısının öncesindeki gelişmeler bile tek başına bir romana değerdi. Lorenzo'nun gelecek sezon Yamaha'dan ayrılıp Ducati'ye geçeceğini açıklamasının ardından, padok bu atlıkarıncanın durmasını bekliyordu.

Sonuçta Maverick Viñales, Rossi'nin takım arkadaşı olmak üzere Suzuki'den ayrılacağını doğruladı.

Bu arada Iannone, Ducati'de Lorenzo'nun yerini alacak ve Suzuki'de Viñales'in yerini alacak.

Motorlar Mugello pistinde takım kamyonlarından indirilirken açıklanan hamleler, nefes kesen bir sıralama seansına renk kattı.

Son ana kadar Viñales pol pozisyonunu alacakmış gibi görünse de Rossi'nin keskin turu tecrübeli pilotu birinci sıraya taşıdı. Bu cennet gibi pistin etrafını saran tıklım tıklım tribünler sevinç çığlıkları attı.

Ana etkinlik

İlk başta yarış da Rossi'nin kişisel senaristi tarafından yazılmış gibi görünüyordu. Ancak işler farklı gelişti ve her zaman olduğu gibi, merhemdeki kaçınılmaz sinek Lorenzo gibi görünüyordu.

Dünya şampiyonunun Yamaha'sı gridin ikinci sırasından itibaren zehir saçarak ilk viraja lider girdi.

Viñales ise felaket bir başlangıç yaptı ve motosikletinin elektronik aksamındaki bir sorundan sonra kendini 11. sırada buldu.

Partizan bir kalabalık tarafından kükreyen Rossi, Lorenzo'ya ayak uydurdu - iki motosiklet, ev sahibi favorinin hayranlarından yayılan sarı duman bulutlarının arasından geçti.

Ancak farklı türden bir duman İtalyan sürücünün yarışının sonunu işaret ediyordu.

Sekizinci turda motosikletinden dumanlar çıkmaya başladı ve orada bulunan çoğunluğun dehşetine rağmen Rossi Yamaha'sını pist dışına çekti.

Sonunda bir scooter'a binerek pite geri döndüğünde, vizörünü indirerek kederli bir şekilde takım garajına doğru yürüdü.

Gösteri devam ediyor

Piste geri dönen Lorenzo, Rossi'nin bir diğer düşmanı Honda'dan Marquez tarafından takip ediliyordu.

İki İberyalı arasındaki mücadeleyi, iki Ducati arasında eşit derecede gergin bir ilişki izledi.

Ancak Iannone takım arkadaşıyla yaşadığı zaman kaybettiren mücadeleden yakındı: "Birbirimizi birkaç kez geçtik ve biraz zaman kaybettik; ancak onu geçtikten sonra artık öndeki ikiliyi yakalama şansım kalmadı."

Bu sezon şansın kendisini defalarca terk ettiği Dovizioso ise ağrılı bir kol pompası sorunundan şikayet etti.

Dovizioso, "Yarışın yarısında sağ kolumda kol pompası ile ilgili bir sorun yaşadım ve gücümün çoğunu kaybettim" dedi. "Bu beni hızımı düşürmeye zorladı ama hepsinden önemlisi birkaç hata yapmama neden oldu."

Üç tur kala Marquez atak yaptı ve kısa süreliğine liderliği ele geçirdi.

Lorenzo karşılık vererek birinciliği geri aldı, ancak son turda genç pilotun cesur bir pasıyla son viraja lider girdi.

İnanılmaz bir şekilde, son bir viraj kaldı: Lorenzo, Marquez'in slipstream'ini yakaladı ve onu çizgiyi geçerek ikisini sadece 0.019 saniye ayırdı.

Reaksiyon

"Bugün yapabileceğim en iyi yarışı yaptım - gerçekten her şeyi denedim." Marquez iç çekti. "Kazanmak için birkaç risk aldım ama son düzlükte Jorge beni slipstream ile geçti. Şimdi hızlanma üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz çünkü bu konuda hala biraz eksiğimiz var."

Yorgun bir Lorenzo, Honda'yı yenme konusundaki güvensizliğinden bahsetti: "Kaçmaya çalıştım, yön değişikliklerinde çok fazla zorladım ve çok fazla enerji kullandım ve belki de Marc ile zafer için savaşmaya yetecek kadar enerjim olmadığını düşündüm" dedi yarıştan sonra.

"Belki daha fazla enerji tasarrufu yaptı ve sonunda daha güçlüydü ama bu sefer şansım motordaydı. Bugün Rossi ya da Iannone ile mücadele ediyor olsaydım kazanamazdım, çılgın bir mücadele oldu."

Mekanik bir sorun yüzünden yarışı kaybetmekten dolayı açıkça yıkılmış olsa da Rossi felsefi bir tutum sergiledi. Gazetecilere verdiği demeçte, "Olumlu olan şey, tüm hafta sonu boyunca rekabetçi olmam ve güçlüydüm," dedi. "Zafer için savaşabilirdim."

Sırada Katalunya var. Rossi'nin en sevdiği pistlerden biri olan bu yarış aynı zamanda Marquez için de bir ev yarışı. Pistte ve pist dışında daha fazla havai fişek gösterisi bekliyoruz.

Önümüzdeki Grand Prix için sizin tavsiyeniz kim? CNN Sport Facebook sayfasında görüşlerinizi belirtin.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com