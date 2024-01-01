Uzun zamandır beklenen 800 milyon dolarlık müze Berlin'in eski Kraliyet Sarayında açılıyor

Bir basın sözcüsüne göre, nihai bütçesi 680 milyon avroyu (800 milyon doların üzerinde) aşan yeni kültür kompleksi, yılda yaklaşık 1.000 etkinlik düzenlemeyi hedefliyor ve yılda 3 milyon kadar ziyaretçiyi ağırlamayı bekliyor. Dış teras ve avlular geçen yıldan bu yana halka açık olsa da, Aralık 2020'de iç mekanın resmi açılışı canlı yayınla yapılmak zorunda kaldı.

Ancak pandeminin azalması ve Almanya'nın kısıtlamaları hafifletmesiyle birlikte, kompleksin birinci ve ikinci katlarında altı sergi açıldı.

Kolonyal sömürü

Sergilerden biri olan "Korkunç Güzellik. Fil - İnsan - Fildişi" başlıklı sergi, Berlin Devlet Müzeleri, Doğa Tarihi Müzesi ve Kenya Ulusal Müzeleri tarafından geliştirilen bir program çerçevesinde küresel fildişi ticaretinin tarihini araştırıyor. Serginin ele aldığı sömürgeci sömürü, Berlin'in etnolojik koleksiyonlarını sergileyecek olan Humboldt Forum'un planlanması ve inşası sırasında hararetli tartışmaların odağı haline geldi.

Humboldt Üniversitesi tarafından düzenlenen "Humboldt Laboratuarı" başlıklı büyük bir bilim sergisi de Salı günü açıldı: Doğadan Sonra" adlı sergi de Salı günü açıldı. Sergi, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybının toplum ve demokrasi üzerindeki etkilerini araştırıyor. 3-10 yaş arası çocuklara yönelik "Oturun!" adlı sergi, farklı grup ve toplumların neden, ne zaman, nerede ve nasıl oturduklarını inceliyor.

Bu arada, interaktif bir daimi sergi olan "Berlin Global", devrim, savaş, eğlence ve moda da dahil olmak üzere Berlin'in dünyanın geri kalanıyla olan bağlantısını keşfetmek için bir dizi temayı ele alıyor. Beşinci bir sergi ise komplekse adını veren Alexander ve Wilhelm von Humboldt kardeşlere adanmıştır. 1769 doğumlu Alexander bir doğa bilimci, kaşif ve coğrafyacıyken, kendisinden iki yaş büyük olan Wilhelm ise siyaset teorisi, dil ve tarih felsefesi alanlarında uzmanlaşmıştır.

Bodrum katında tarihi saray duvarlarının bazı kalıntıları ve 2008 yılında kazılan bir ortaçağ Dominiken manastırı bulunmaktadır. Arkeolojik bir sergi alanın tarihini incelerken, orijinal sarayın birkaç yüzyıldan kalma parçaları Heykel Salonu'nda sergileniyor. Bir video panoraması, alanın sekiz yüzyıllık tarihini tarayarak "her zaman iktidarın hizmetinde devam eden bir çalışma" olduğunu vurguluyor.

Devam eden çalışmalar

Humboldt Forumu'nda çalışmalar bir süre daha devam edecek: Batı kanadının üçüncü ve dördüncü katları Eylül ayında Berlin'in etnolojik ve Asya sanat koleksiyonlarının sergilenmesiyle açılacak. Bunlar arasında bir çay evinin yer aldığı Japonya bölümü, Çin imparatorluk sanatı ve Afrika koleksiyonlarının bazı bölümleri yer alıyor. Aynı ay çatı katında bir restoran da açılıyor.

Doğu kanadının üçüncü ve dördüncü katları, geri kalan etnolojik ve Asya sergileriyle birlikte 2022 yılının ilk yarısında açılacak. Bunlar arasında Amazon bölgesindeki Afro-Brezilya diasporasının tarihi, İslam'ın küresel çeşitliliği ve Güneydoğu Asya tiyatro geleneklerine ilişkin bölümler yer alıyor. Almanya'nın Nijerya'ya iade etmeyi taahhüt ettiği Benin bronzlarının da geçici olarak sergilenmesi planlanıyor.

Yaz ayları boyunca bir dizi dans gösterisi, film gösterimi, konser ve konferansın yanı sıra Schlüterhof avlusunda bir açık hava festivali de planlanıyor.

Üstteki resim: Almanya'nın başkentinin simgesi televizyon kulesi ve Humboldt Forumu'na ev sahipliği yapan yeniden inşa edilmiş Berlin Sarayı.

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Kaynak: edition.cnn.com