Uzun süredir NBA hakemliği yapan Tony Brown kanserle mücadelesinin ardından 55 yaşında hayatını kaybetti

Eşi Tina Brown NBA tarafından yapılan açıklamada, "Bu yolculuk boyunca güç, kabullenme ve huzur geliştirirken sürekli sevgi ve destekle ayakta durduk ve duruyoruz" dedi. "Tony'nin hayatını kutlamaya hazırlanırken bu ruhta bize katılmanızı rica ediyoruz."

Lige göre Brown 20 sezon boyunca 1,100'den fazla normal sezon maçı ve 35 playoff maçı yönetti.

İlk NBA Finalleri hakemliğini 2019-20 sezonunda yapan Brown, Atlanta'da düzenlenen ve Tarihsel Siyah Kolej ve Üniversiteleri onurlandıran 2021 NBA All-Star Maçının hakemliğini de üstlendi.

NBA Komiseri Adam Silver, "Tony Brown NBA'in en başarılı hakemlerinden biriydi ve meslektaşları için bir ilham kaynağıydı," dedi. "Tüm NBA ailesi Tony'nin vefatının yasını tutuyor."

Brown'a geçen yıl pankreas kanseri teşhisi konulduğunu belirten Silver, hakemin birçok tedavi sürecinden geçtiğini de sözlerine ekledi.

Silver, "20 yıl boyunca çok saygı duyulan bir hakem olmasını sağlayan adanmışlığı, kararlılığı ve tutkusuyla" direncini gösterdiğini belirtti.

NBA efsaneleri ünlü hakemin oyuna katkılarını anıyor.

"Büyük hakem ama daha büyük dostum!" Los Angeles Lakers oyuncusu Lebron James sosyal medya paylaşımında şunları söyledi "Isınmak için sahaya koştuğumda o gece maça çıkmasını çok severdim! Gülüşün ve kahkahaların sporumuzda çok özlenecek!"

Hall of Famer Earvin "Magic" Johnson da Brown'ın ailesine başsağlığı dileklerini paylaştı .

"NBA'in emektar hakemi Tony Brown huzur içinde yat! Oyun için yaptığın her şey için teşekkürler. Tüm Brown ailesine dualarımızı gönderiyoruz!" Johnson sosyal medyada yazdı.

Brown'dan geriye eşi ve üç çocuğu kaldı. Ölümü, bu yılki NBA sezonunun Salı günü başlamasının ardından geldi.

"En büyük teşekkürümüz yakın ve uzak, eski ve yeni aile ve arkadaş köyümüze. Sevginiz ölçülemez" dedi Brown'ın eşi Tina. "Cömertlikleri eşsiz olan NBRA ve NBA ailemize çok çok teşekkürler."

Tina Brown ayrıca Lustgarten Vakfı ve Pankreas Kanseri Eylem Ağı'na da teşekkür etti; bu kuruluşlar kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak araştırmalara adanmış, hastalara ve bakıcılarına kaynak ve bilgi sağlıyor.

Brown 1989 yılında bir HBCU olan Clark Atlanta Üniversitesi'nden mezun oldu ve burada finans eğitimi aldı.

Brown, Tallahassee, Florida'daki Amos P. Godby'de geçirdiği lise yıllarında oyun kurucu olarak oynadı ve All-State basketbol ödülünü kazandı. Son senesinde kaptanlık yaptı ve takım arkadaşlarının 1984 Eyalet Finalisti ve 1985 Bölge Şampiyonu olmalarına öncülük etti.

Brown'ın ailesi, onun anısını yaşatmak için mezun olduğu okuldaki Tony Brown Basketbol Bursu Bağışı 'na katkıda bulunmalarını istiyor. Cuma günü erken saatlerde 100.000 dolarlık hedefin 80.000 dolardan fazlası toplanmıştı.

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Kaynak: edition.cnn.com