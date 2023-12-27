Uzun süredir atak yapan Rich Strike seyirciyi şaşkına çevirdi ve 148. Kentucky Derbisini kazandı

At yarışa 80-1 oranla girdi - 20 atlık sahadaki en büyük uzun şans. Rich Strike derbi haftasına yedek olarak başladı ve başka bir atın yarıştan çekildiği Cuma gününe kadar sahaya eklenmedi.

Antrenör Eric Reed yarıştan sonra düzenlediği basın toplantısında "Buraya dua ederek geldik" dedi. "Bu işin içinde olan herkese yıldırım çarpabilir."

Atlar yarışın son düzlüğüne girerken, Rich Strike grubun ortasındaydı ancak yarışın son saniyelerinde öndeki koşucular ve bahis favorileri Epicenter ve Zandon'u geride bıraktı.

Epicenter ve Zandon yarışı sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada tamamladı.

Reed, ekibinin derbiden birkaç gün önce, hala yedek statüsündeyken, atın yarışa katılacağı olası senaryoya hazırlanmak için Louisville'e gittiğini söyledi. Reed, Rich Strike'ın "her şeye rağmen antrenmanlara başladığını, kimsenin yarışa katılabileceğimizi düşünmediğini" söyledi.

Yarıştan bir gün önce, Cuma günü, yetkililer başka bir atın, Ethereal Road'un yarış dışı kaldığını ve Rich Strike'ın yarışta olduğunu açıkladı.

Reed, "Nefes bile alamıyordum," dedi.

"Bu... herkesin bunu yapmasının nedeni. Çünkü burada olmamamız gerekiyordu ama bu atın pisti sevdiğini ve tüm yıl boyunca çok iyi antrenman yaptığını biliyordum," dedi yarıştan sonra. Bu Reed'in derbide kazanan ilk atı.

İlk Kentucky Derbisi 'nde at binen Venezuelalı jokey Sonny Leon, Rich Strike'ı sürpriz zafere ve 1.86 milyon dolarlık birincilik ödülüne taşıdı.

Leon yarıştan önceki duyguları hakkında "Heyecanlıydım," dedi. "Kimse atımı benim o atı tanıdığım kadar tanımıyor."

Derbinin web sitesine göre Rich Strike'ın sahibi RED TR-Racing, LLC.

Yaklaşık koşu süresine atfen "Spordaki En Büyük İki Dakika" olarak adlandırılan Derbi, Preakness Stakes ve Belmont Stakes'i de içeren ABD at yarışlarının gıpta ile bakılan Triple Crown 'unun ilk yarışıdır.

Triple Crown'un bir sonraki ayağı 21 Mayıs'ta Baltimore, Maryland'de koşulacak.

Geçen yıl bitiş çizgisini ilk geçen Medina Spirit'in yasaklı madde testinin pozitif çıkmasının ardından Churchill Downs'tan iki yıl men edilen antrenör Bob Baffert 'in olmadığı bu yıl yarışma oldukça çekişmeli geçti. Medina Spirit Aralık ayında beklenmedik bir şekilde öldü .

Baffert, dermatit tedavisinde kullanılan bir merhemin pozitif teste neden olmuş olabileceğini iddia etti.

O yarışın ilk ikincisi Mandaloun, kazanan olarak ilan edildi.

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Kaynak: edition.cnn.com