Uzun mesafe koşu efsanesi Mo Farah BBC'ye çocukken Birleşik Krallık'a yasadışı yollardan kaçırıldığını söyledi

Bu açıklama İngiliz yayın kuruluşunun Çarşamba günü yayınlayacağı yeni bir belgeselde yer alacak. Farah belgeselde gerçek adının Hüseyin Abdi Kahin olduğunu ve Somaliland'da doğduğunu da söylüyor.

BBC'ye konuşan Farah, "Geçmişte söylediklerimin aksine, ailem hiçbir zaman Birleşik Krallık'ta yaşamadı" dedi.

Kendisi henüz dört yaşındayken babasının iç savaşta öldürülmesinin ardından ailesinin "parçalandığını" söylüyor. Somaliland 1991 yılında savaşın parçaladığı Somali'den ayrılarak bağımsızlığını ilan etti, ancak hiçbir zaman egemen bir devlet olarak tanınmadı.

Röportajın bir klibinde "Annemden ayrıldım ve Mohamed Farah adında başka bir çocuk adı altında yasadışı olarak İngiltere'ye getirildim" dedi.

Olimpiyatlarda dört kez altın madalya kazanan sporcu, daha önce hiç tanımadığı bir kadın tarafından uçakla İngiltere'ye getirildiğinde sekiz ya da dokuz yaşında olduğunu söyledi.

Oraya vardığında "ev işleri ve çocuk bakımı" yapmaya zorlandığını söylüyor.

Birkaç yıl sonra nihayet okula kaydolmasına izin verilmiş ve burada bir beden eğitimi öğretmenine durumunu anlatmış. Öğretmeni sosyal hizmetlerle iletişime geçmiş ve Farah Somalili bir koruyucu ailenin yanına taşınmış.

"Gerçek ailemi hala özlüyordum ama o andan itibaren her şey daha iyiye gitti" diyor BBC'ye.

2000'de İngiliz vatandaşlığına kabul edilen Farah, koşmanın kendisini kölelik hayatından kurtardığını söylüyor.

CNN yorum için Farah'ın temsilcilerine ulaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com