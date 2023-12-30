Uzmanlar Aaron Judge'ın 62. sayı turunu attığı topun değerinin 1-2 milyon dolar civarında olduğunu söylüyor

New York Yankees'in smaçörü Salı günü 62. sayı vuruşunu yaparak Roger Maris'in tek sezonluk Amerikan Ligi rekorunu egale etti ve sol sahada ön sırada oturan Cory Youmans, Globe Life Field'da bu tarihi hatırayı yakalayan şanslı taraftar oldu.

Dallas'ta ikamet eden ve Texas Rangers taraftarı olan Youmans topu saklayıp saklamayacağını henüz bilmediğini söyledi ve coşkulu kutlamalara neden olan yakalamayı yaptıktan sonra güvenlik tarafından koltukların olduğu bölümden çıkarıldı.

Youmans topu satarsa, yüklü bir ödeme günü alabilir.

RR Müzayede Genel Müdür Yardımcısı Bobby Livingston CNN'e yaptığı açıklamada, "Geçen hafta içinde Memory Lane müzayede evindeki meslektaşlarımız topu yakalayan kişiye 2 milyon dolar ödemeyi garanti ettiler" dedi.

"Tüm bu tanıtım ve heyecanın yanı sıra Yankees'ten Aaron Judge'ın olması nedeniyle, spor hatıraları piyasasının mevcut ortamında başka bir müzayede evi ya da spor yatırım grubu topu 5 milyon dolara satın alırsa şaşırmam.

"Judge'ın bu gece [Rangers'a karşı] oynamayacağını varsayarsak, bu top New York Yankee efsanesinde sonsuza dek yaşayacak."

Ancak Goldin Auctions'ın kurucusu Ken Goldin, 2 milyon dolarlık fiyat etiketini "ciddi bir fazla ödeme" ve "daha çok bir reklam gösterisi" olarak nitelendiriyor ve bunun yerine topa 1,25 milyon dolar değer biçiyor.

CNN'e verdiği demeçte Goldin, "Bu, sevilen bir oyuncu olması ve New York Yankees için oynamasıyla desteklenen tarihi bir başarı" dedi ve 1.25 milyon doların bu topu şimdiye kadar satılan en pahalı ikinci beyzbol topu yapacağını ekledi.

1999 yılında Mark McGwire'ın 70. sayı koşusunu yaptığı beyzbol topu açık arttırmada komisyon dahil 3 milyon dolara alıcı bulmuş ve o zamana kadar bir spor eseri için ödenen en yüksek para olmuştu.

Hunt Auctions'ın başkanı David Hunt, yüksek değerlerin müzayede evleri için "markalaşma ve medyada yer alma" aracı olarak kullanıldığını ve Judge'ın 62. sayı turu topunun "tahmini açıdan daha çok 500.000 ila 1 milyon dolarlık bir ürün" olduğunu kabul ediyor.

"Hunt CNN'e verdiği demeçte "Ancak açık olmak gerekirse, uygun teklif sahiplerinin katılması halinde bir milyon hatta belki de iki milyon getirecek bir yol görebiliyorum. Bu imkansız değil."

Lelands müzayede evi CNN'e gönderdiği açıklamada Judge'ın 62. sayı vuruşunu yapan topunu "son yılların en değerli beyzbol vuruşu... yedi haneli rakamların üzerinde getireceği tahmin ediliyor" şeklinde nitelendirdi.

Açıklamada, "20 dolarlık bir beyzbol topunun tek bir vuruşla yedi rakamlı bir topa dönüşebilmesi inanılmaz" denildi.

'Ne olacağını göreceğiz'

Judge geçen hafta 61. sayı turuyla Maris'in rekorunu egale ettiğinde, top yedek kulübesine düştüğü için hiçbir taraftar topu yakalayamadı ve sonunda Judge'a geçti, o da topu annesine verdi.

MLB.com'a göre, Judge'ın 60. sayı turunu yakalayan 20 yaşındaki taraftar Michael Kessler, topu Yankees'in yıldız oyuncusuyla kulüp binasında buluşma ve selamlaşma, dört imzalı beyzbol topu ve imzalı bir maç sopası karşılığında takas etti.

Judge 62. sayı turunu attığı topun akıbeti sorulduğunda gazetecilere "Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

"Ona ne olacağını göreceğiz. Onu geri almak harika olurdu ama bu bir taraftar için hatıra. Orada harika bir yakalama yaptılar ve buna hakları var."

Salı günü Rangers'a karşı oynanan maçın ilk vuruşunda 391 metrelik vuruşuyla Maris'in 61 yıllık rekorunu kıran Judge, Başkan Joe Biden da dahil olmak üzere geniş çapta övgü aldı.

"Tebrikler @TheJudge44 62 numaralı home run için. Tarih yazıldı, daha da yazılacak" diye yazdı Biden Twitter'da.

Barry Bonds tek sezonda 73 home run ile Major League rekorunu elinde tutuyor, ancak o dönemin diğer oyuncularıyla birlikte performans arttırıcı ilaç skandallarına karıştığı ve steroid kullandığı iddia edildiği için birçok kişi bu dönüm noktasına şüpheyle yaklaşıyor. Bonds bu iddiaları reddetti.

'Özel, tarihi bir parça'

Judge'ın Çarşamba günü normal sezonun son maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, vuruş ortalaması, koşu sayısı ve sayı turlarında lider olarak Amerikan Ligi üçlü tacını kazanma şansı var.

Ev koşularında ve RBI'da ilk sırada yer alıyor ancak vuruş ortalamasında Minnesota Twins'in yıldızı Luis Arráez'in gerisinde.

Judge Çarşamba günü oynar ve bir home run daha yaparsa, bu Salı gecesi topunun değerini değiştirebilir.

Hunt, "Bu onun son sayı koşusu topu değil, yeni bir rekor kıran top değil ve bu nedenle neredeyse o kadar geçerli değil" dedi.

Ancak Youmans'ın yakaladığı topun değerinin daha da artacağı bir senaryo da var.

Hunt, "Bir 15, 20, 30 yıl daha geçerse ve kimse bu rekoru kıramazsa, bu çok, çok özel, tarihi bir parça haline gelebilir ve bu da daha yüksek bir değer aralığına işaret eder" dedi.

CNN'den Steve Almasy ve Wayne Sterling haberciliğe katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com