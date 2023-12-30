Utah Jazz baş antrenörü Quin Snyder sekiz sezonun ardından görevinden ayrıldı

"Sekiz yılın ardından artık yoluma devam etme zamanının geldiğini hissediyorum. Sezondan sonra ayrılmak ve bunun doğru karar olduğundan emin olmak için zamana ihtiyacım vardı" diyen Snyder, Pazar günü yaptığı açıklamada takımın "gelişmeye devam etmek için" yeni bir sese ihtiyacı olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi.

"Hepsi bu kadar. Felsefi farklılıklar ya da başka bir neden yok" dedi. "Her zaman destekleyici ve tutkulu taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Sizin için sadece en iyisini ve bir şampiyonluk bayrağı kaldırdığınızı görmek istiyoruz."

55 yaşındaki Snyder, 2014-2015 sezonundan önce baş antrenörlük görevine getirildi ve Utah'taki görev süresini 372-264'lük genel bir dereceyle tamamladı. Snyder bu sezon Jazz'ı playoffların ilk turunda Mavericks'e kaybetmeden önce 49-33'lük bir dereceye taşıdı.

Utah Jazz'dan yapılan açıklamaya göre Snyder, franchise tarihinin en çok kazanan ikinci koçu.

Jazz'ın sahibi Ryan Smith, "Quin Snyder son sekiz yıldır Jazz basketbolunun ne olduğunu somutlaştırdı," dedi. "Quin'in yorulmak bilmeyen iş ahlakı ve her gün sergilediği detaylara gösterdiği özen, onun ne kadar profesyonel olduğunun bir kanıtıdır. Quin'e hayranlıktan başka bir şey duymuyorum ve kararına saygı duyuyorum."

Snyder ise "son sekiz yılını böylesine saygın ve tarihi bir kurumda ve Salt Lake City'nin güzel, nazik, destekleyici topluluğunda geçirdiği için inanılmaz derecede minnettar olduğunu" söyledi.

"Miller ailesi ile Ryan ve Ashley'den daha iyi bir sahip bulamazdım" dedi. "Utah Jazz'ı her yönüyle iyi temsil ediyorlar ve Ryan'ın sahipliğinde takımın daha iyi ellerde olamayacağını biliyorum. Utah Jazz için doğru olanı yapmaktan ve Utah'a bir şampiyonluk getirmekten son derece gurur duyuyor ve bu konuda kararlı."

Ulusal Basketbol Koçları Birliği web sitesindeki biyografisine göre Snyder, Jazz baş antrenörü olmadan önce Atlanta Hawks, Los Angeles Lakers ve Philadelphia 76ers'ta yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Snyder 1985-1989 yılları arasında Duke Üniversitesi'nde oynadı ve takım kaptanlığı yaptı. Duke'ta geçirdiği süre boyunca takım üç kez NCAA Final Fours'a katıldı. NBCA web sitesine göre Snyder aynı zamanda takımın ve efsanevi baş antrenör Mike Krzyzewski'nin asistanlığını da yaptı.

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Kaynak: edition.cnn.com