USWNT 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı

Üç yıl sonra, 7 Temmuz 2022'de ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenecek 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda yer alarak unvanını korumak için ilk adımını attı.

Perşembe günü Concaf W Şampiyonası'nda Jamaika karşısında alınan 5-0'lık galibiyet ve günün ikinci maçında Haiti'nin Meksika karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet USWNT'nin ilerlemesini garantiledi.

Bu turnuvada her gruptan ilk iki takım Dünya Kupasına katılmaya hak kazanacak ve ABD bu yerlerden birinde bitirmeyi garantiledi.

İlk iki maçında aldığı iki galibiyetin ardından şu anda Haiti, Jamaika ve Meksika'nın önünde grubunun zirvesinde yer alıyor.

Baskın güç

1991'deki ilk Kadınlar Dünya Kupası'ndan bu yana ABD dört turnuva kazandı, birinde ikinci ve üçünde üçüncü oldu ve sürekli olarak dünyanın en iyi takımı olduğunu kanıtladı.

Alex Morgan ve Özgürlük Madalyası aldığı için seçilemeyen Megan Rapinoe gibi köklü yıldızlarının yanı sıra USWNT'nin bu son yinelemesinde birçok genç oyuncu da yer alıyor.

Jamaika karşısında 21 yaşındaki Sophia Smith sekiz dakika içinde attığı iki golle skoru açarken, 20 yaşındaki Trinity Rodman da takımın beşinci golünü atarak 2008'den bu yana Dünya Kupası ya da Olimpiyat elemelerinde gol atan en genç USWNT oyuncusu oldu.

ESPN'e göre Smith, "Açıkçası, bu takımda genç bir oyuncu olmak biraz korkutucu olabilir, ama sanırım kendime güvenimi buldum ve sahada kendim olabileceğimi hissettim," dedi.

"Yaptığım şey buydu ve takımım da beni bu konuda çok destekledi."

Concacaf W Şampiyonasının galibi otomatik olarak 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanacak ve USWNT Tokyo Olimpiyatlarında bronz madalyaya razı olduktan sonra altın madalya kazanmayı umacak.

"2023'e bağlıyız bebeğim! Biz de 2024'ü istiyoruz, bu yüzden önümüzdeki maçlarda yapacak işlerimiz var. Sıradaki maç: USA v MEX 11 Temmuz," diye tweet attı Morgan maçtan sonra.

Concacaf W Şampiyonasını ikinci ve üçüncü sırada bitirenler gelecek yıl bölgenin son Olimpiyat yeri için playoff oynayacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com