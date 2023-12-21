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PolitikaHaberler

Üst düzey ABD ve Çin askeri yetkilileri bir yılı aşkın bir süredir ilk kez konuştu

ABD'li ve Çinli üst düzey generaller Perşembe günü bir yılı aşkın bir süredir ilk kez konuşarak Pentagon'u derinden kaygılandıran ABD'li ve Çinli üst düzey askeri yetkililer arasındaki gergin sessizliğin sona erdiğine işaret ettiler.

 and  Katherine Bradley
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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral CQ Brown, Jr. ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Genelkurmay Başkanı....aussiedlerbote.de
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral CQ Brown, Jr. ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Liu Zhenli..aussiedlerbote.de

Üst düzey ABD ve Çin askeri yetkilileri bir yılı aşkın bir süredir ilk kez konuştu

Genelkurmay sözcüsü Yüzbaşı Jereal Dorsey, Genelkurmay Başkanı Orgeneral CQ Brown Jr'ın Perşembe günü Çinli mevkidaşı ile bir video konferans görüşmesi yaptığını söyledi.

Brown'ın Çin Halk Kurtuluş Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Liu Zhenli ile yaptığı görüşme, Brown'ın başkan olmasından bu yana ikilinin ilk görüşmesi olma özelliğini de taşıyor.

Dorsey, "General Brown, rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmek, yanlış hesaplamalardan kaçınmak ve açık ve doğrudan iletişim hatlarını sürdürmek için birlikte çalışmanın önemini tartıştı" dedi. "General Brown, Halk Kurtuluş Ordusu'nun yanlış anlaşılma olasılığını azaltmak için esaslı bir diyaloğa girmesinin önemini yineledi."

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Kaynak: edition.cnn.com

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