Usain Bolt ve krepler: Lexi Thompson'ın Mükemmel Günü

Amerikalı oyuncunun LPGA Tour'da dokuz zaferi bulunuyor ve 2014 Kraft Nabisco Championship'te henüz bir gençken ilk büyük şampiyonluğunu elde etti.

Kaliforniya'daki Mission Hills Country Club aynı zamanda Thompson'ın golf sahasındaki en zor anına da sahne olmuş, kartal gözlü bir TV izleyicisinin müdahalesi bu yılki ANA Inspiration'da tartışmalı bir şekilde zaferine mal olmuştu.

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Bu durum onun 2017'de Kingsmill Şampiyonası ve Indy Women in Tech Şampiyonası'nı kazanarak gezegendeki en popüler golfçülerden biri haline gelmesini engellemedi.

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LPGA sıralamasında üçüncü olan Thompson, kariyerinde 7 milyon doların üzerinde kazanç elde etti ve en iyi günleri hala önünde.

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CNN'in Living Golf programı, mükemmel gününü öğrenmek için Florida'nın yerlisi ile görüştü...

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Daha fazla haber ve özellik için CNN.com/sport/golf adresini ziyaretedinKahvaltıda krep ve pastırmadan Usain Bolt ile golf turuna kadar, Thompson'ın neler yapabileceğini yukarıdaki videoda öğrenin.

Video Patrick Sung Cuadradotarafından hazırlanmıştır, CNN

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Kaynak: edition.cnn.com