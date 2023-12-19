Uranüs'ün gizli halkaları ve sıra dışı özellikleri yeni Webb görüntüsünde parlıyor

Webb, uzaktaki kozmik nesnelerin çarpıcı perspektiflerini çok detaylı bir şekilde yakalamasıyla biliniyor, ancak uzay gözlemevi aynı zamanda kendi göksel arka bahçemizde de yeni bilgiler ortaya çıkarabiliyor.

İnsanlık Uranüs'e ilk kez Voyager 2 1986 yılında Güneş'ten yedinci gezegenin yanından geçerken bakmıştı. Güneş sistemini görünür ışıkta görüntüleyen uzay aracının kamerasından Uranüs parlak mavi bir dünya olarak görünüyordu.

Ancak evreni insan gözüyle görülemeyen kızılötesi ışıkla görüntüleyen Webb, diğer teleskop görüntülerinde genellikle eksik olan tüm yönleri yakalayarak gezegenin dinamik doğasını ortaya çıkardı.

2022'de yayınlanan bir rapora göre, Uranüs'ü incelemek için özel bir görev göndermek gökbilimciler için bir öncelik haline geldi.

Bu da görev planlayıcılarının, araştırmak üzere bir uzay aracı göndermeden önce buzlu gezegen hakkında mümkün olduğunca fazla bilgiye - bu ayrıntılı Webb görüntüsü gibi - ihtiyaç duydukları anlamına geliyor. NASA tarafından Pazartesi günü yayınlanan görüntü, Nisan ayında yayınlanan bir önceki versiyondan daha fazla ayrıntı içeriyor.

Uranüs'ün normalde soluk olan iç ve dış halkaları, gezegenin en yakın ancak inanılmaz derecede sönük ve dağınık Zeta halkası da dahil olmak üzere son görüntüde parlıyor. Uranüs'ün bilinen 27 uydusundan dokuzu da mavi noktalar halinde görülebiliyor; bunların arasında halkaların içinde yer alan daha küçük uydular da var.

Adlarını Shakespeare karakterlerinden alan "edebi uydular" arasında Rosalind, Puck, Belinda, Desdemona, Cressida, Bianca, Portia, Juliet ve Perdita bulunmaktadır.

Uranüs'ün sıra dışı mevsimleri

Yeni görüntüdeki en parlak özelliklerden biri, Uranüs'ün mevsimsel beyaz kuzey kutup başlığı. 2028'de gerçekleşmesi beklenen gezegenin gündönümüne yaklaşması sırasında kutup güneşe doğru bakarken merkezde yer alıyor.

Uranüs 98 derecelik bir eğimle yan dönerek alışılmadık bir dünya, bu da buzlu gezegenin mevsimleri aşırı bir şekilde yaşadığı anlamına geliyor.

Uranüs'te bir yıl yaklaşık 84 Dünya yılı sürer ve Uranüs yılının yaklaşık dörtte biri boyunca güneş doğrudan gezegenin kutuplarından birinin üzerinde parlar, bu da Uranüs'ün diğer yarısının 21 Dünya yılı süren karanlık bir kış yaşadığı anlamına gelir.

Uranüs'ün atmosferinde kutup başlığının yakınında ve altında fırtınalar da görülebilir. Gökbilimciler, Uranüs gündönümüne yaklaşırken kutup başlığının ve gezegenin hava ve atmosferinin nasıl değiştiğini merakla izleyecekler. Bilim insanları, Uranüs'ün karmaşık atmosferi hakkında da bilgi verebilecek olan fırtınaları hangi mevsimsel ve meteorolojik güçlerin etkilediğini belirlemek istiyor.

Uranüs'te bir yıl bizim bakış açımızdan onlarca yıl sürebilirken, Uranüs'te bir gün çok hızlı geçer, sadece yaklaşık 17 saat sürer.

Gezegenin hızlı dönüşü, Uranüs'teki fırtınaları ve diğer atmosferik özellikleri tespit etmeyi çok zorlaştırıyor çünkü bunlar dakikalar içinde hareket ediyor gibi görünüyor.

Ancak Webb Uranüs'ün uzun ve kısa pozlarını çekerek gökbilimcilerin daha önce görülmemiş ayrıntıları görmelerini sağladı.

Buz devlerini yeniden ziyaret etmek

Voyager 2, güneş sistemimizin sınırındaki Uranüs ve Neptün'ün yakınından geçen tek uzay aracıdır, bu da buz devleri hakkında birçok gizemin devam ettiği anlamına gelmektedir. Son yıllarda araştırmacılar Uranüs'ten gelen X-ışınları tespit ettiler.

Bir grup bilim insanı da Voyager 2 verilerinde, uzay aracının bir plazmoidin, yani gezegenin atmosferinin bir kısmını sıkıştırarak uzaya gönderen dev bir manyetik kabarcığın içinden geçtiğini gösteren garip bir "blip" buldu.

Uranüs hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, gökbilimcilere güneş sistemimizin dışında keşfedilen binlerce buz devi boyutundaki ötegezegeni incelerken yardımcı olabilir ve bu gezegenlerin nasıl oluşmuş olabileceğine ışık tutabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com