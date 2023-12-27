Ünlü komedi ikilisinin yarısı Tom Smothers 86 yaşında öldü

Tom'un kardeşi ve "Smothers Kardeşler Komedi Saati" programının başrol oyuncularından Dick Smothers, kardeşinin kanser nedeniyle öldüğü sırada evinde olduğunu söyledi.

Dick Smothers yaptığı açıklamada, "Tom sadece herkesin hayatında olmasını isteyeceği sevgi dolu bir ağabey değil, aynı zamanda türünün tek örneği bir yaratıcı ortaktı" dedi. "60 yılı aşkın bir süre boyunca sahnede ve sahne dışında onunla birlikte bir ömür geçirdiğim için sonsuza dek minnettarım. İlişkimiz iyi bir evlilik gibiydi - ne kadar uzun süre birlikte olursak, birbirimizi o kadar çok seviyor ve saygı duyuyorduk. Gerçekten kutsanmıştık."

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Kaynak: edition.cnn.com