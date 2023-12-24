Ünlü Japon güreşçiden politikacıya dönüşen Antonio Inoki 79 yaşında öldü

Japonya'nın en tanınmış güreşçilerinden biri olan Inoki, 1976 yılında bir karma dövüş sanatları maçında ünlü boksör Muhammed Ali ile karşılaşmıştı.

Inoki'nin 1972 yılında kurduğu Japon güreşini teşvik eden bir organizasyon olan New Japan Pro-Wrestling (NJPW) Cumartesi günü "kurucumuz Antonio Inoki'nin vefatından derin üzüntü duyduğunu" belirten bir tweet attı.

Organizasyonun düşüncelerinin "Inoki'nin ailesi, arkadaşları ve hayranlarıyla birlikte" olduğu belirtilen tweet'te, "Hem profesyonel güreşte hem de küresel toplumdaki başarıları benzersizdir ve asla unutulmayacaktır" denildi.

NJPW'den yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat 1943'te Tokyo'nun güneyindeki Yokohama'da doğan Kanji Inoki, 13 yaşındayken ailesiyle birlikte Brezilya'ya taşındı. Brezilya'da, kendisini keşfeden akıl hocası ve profesyonel güreş yıldızı Rikidozan ile tanıştı.

1960'taki ilk maçının ardından dünyanın en tanınmış güreşçilerinden biri haline gelen Inoki, World Wrestling Entertainment (WWE) tarafından yapılan açıklamada "on yıllar sonra popülaritesini patlatacak olan Karma Dövüş Sanatlarının ortaya çıkmasına zemin hazırladığı" belirtilen ve bir güreşçi ile bir boksör arasında nadir görülen bir maçta Ali ile dövüşmeye devam etti.

WWE, Inoki'yi 2010 yılında şöhretler salonuna dahil etti.

Japon kamu yayın kuruluşu NHK'nın Cumartesi günü bildirdiğine göre Inoki, kendi spor dalında siyasete giren ilk kişiydi ve hem 1989 hem de 2013 yıllarında Japonya'nın ulusal meclisi olan üst meclis Diet üyesi olarak seçildi.

NHK ayrıca spor yoluyla barışı teşvik ettiğini ve milletvekili olduğu dönemde Pyongyang ile Tokyo arasındaki ilişkileri geliştirmek için Kuzey Kore'ye çok sayıda seyahat gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.

Pyongyang'da 2014 yılında Amerikalı profesyonel güreş yıldızlarının katıldığı bir güreş maçı organize etti. Bu gezi, 1970 ve 80'lerde Japon vatandaşlarının kaçırılması meselesi nedeniyle Japonya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin çözüldüğü bir döneme denk gelmişti.

CNN'in de davet edildiği etkinlikte aralarında eski NFL yıldızı Bob "The Beast" Sapp'ın da bulunduğu gösteri yıldızları Pyongyang halkıyla bilek güreşi ve halat çekme yarışmalarına katıldı.

NJPW'ye göre Inoki ölümünden önce amiloidoz adı verilen ve vücudun organlarını etkileyen nadir bir hastalıkla mücadele etmişti.

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Kaynak: edition.cnn.com