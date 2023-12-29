Üniversiteye göre eski All-American basketbolcu Tiffany Jackson 37 yaşında meme kanserinden öldü

Jackson'a 2003-2007 yılları arasında Texas'ta koçluk yapan Jody Conradt üniversiteden yapılan açıklamada övgüyle anıldı: "Tiffany harika bir kariyere sahipti ve etkili bir oyuncuydu.

"Çok yönlü oyunu ve son derece hareketli olması ve birden fazla pozisyonda oynayabilmesiyle tanınıyordu. Takım arkadaşları tarafından çok seviliyordu ve vefatından duyduğumuz üzüntüyü paylaşıyoruz."

Longhorns'un şu anki baş antrenörü Vic Schaefer da açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Teksas Kadın Basketbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olan Tiffany Jackson'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

"DFW Elite'de oynadığı günlerden Teksas Üniversitesi'nde oynadığı günlere kadar Tiffany, Teksas eyaletindeki pek çok insan için çok şey ifade etti. Pek çok kişi tarafından çok özlenecek. Ailesine en derin taziyelerimizi sunuyoruz."

Şu anki Los Angeles Sparks oyuncusu ve 2014'te ilk sıradan seçilen Chiney Ogwumike, Jackson'ın kariyeri üzerindeki etkisine dikkat çekerek bir Twitter paylaşımında başsağlığı dileklerini paylaştı.

Ogwumike, "Kız kardeşlerimle gittiğimiz ilk kolej basketbol maçlarından biri Teksas Üniversitesi'ndeydi... ve Tiffany Jackson hemen herkese ilham verdi," dedi.

"Ruhu huzur içinde yatsın, ailesine sevgilerimi gönderiyorum."

Jackson, Longhorns'da geçirdiği dört yıl boyunca üç kez All-American seçildi ve 2007 Kadınlar Ulusal Basketbol Birliği (WNBA) seçmelerinde beşinci sırada yer aldı.

Teksas doğumlu oyuncu 2007-2018 yılları arasında WNBA'de üç takımda dokuz sezon geçirdi: New York Liberty, eski Tulsa Shock ve Mayıs 2018'de emekli olduğu Los Angeles Sparks.

Jackson'a ilk olarak Eylül 2015'te Shock'un bir üyesiyken üçüncü evre meme kanseri teşhisi kondu. Başarılı bir tedavi gördü ve Şubat 2017'de Sparks ile sözleşme imzalamadan önce İsrail'de profesyonel kariyerine geri dönerek olağanüstü bir geri dönüşe imza attı.

Jackson, Teksas programında asistan olarak dört yıl geçirdikten sonra Nisan 2022'de Wiley College'ın kadın basketbol takımının baş antrenörü olarak açıklandı.

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Kaynak: edition.cnn.com