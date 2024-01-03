Üniversiteden eski takım arkadaşı, 'yetenekli' Damar Hamlin'in 'harika bir insan' olduğunu söylüyor

Pittsburgh Central Catholic ve Pittsburgh Üniversitesi'nde Hamlin'le birlikte oynayan Petrishen CNN'e verdiği demeçte Hamlin'in sahada "yetenekli" olmasının yanı sıra "harika bir insan" olduğunu söyledi.

Petrishen, "İnsanlar kaskın ve formanın altında bir insan olduğunu ve Damar Hamlin'in harika bir insan olduğunu unutmaya meyilli" dedi. "Onunla lisede üç yıl, ardından da üniversitede iki yıl oynadım.

Pennsylvania doğumlu olan Hamlin, 2021 yılında Pittsburgh Üniversitesi'nden altıncı tur draft seçimi (toplam 212.) olarak Bills'e katıldı.

Bundan önce, 2015 yılında Pittsburgh Central Catholic lisesindeyken Pennsylvania eyalet şampiyonluğunu kazandı ve eyaletteki en iyi savunma oyuncularından biri olarak takımı 15-1'lik bir rekora taşıdı.

Petrishen, "Biz arkadaşız, takım arkadaşıyız, o benim kardeşim," diye ekledi. "O harika bir insan ve işleri doğru şekilde yaptığı için her zaman güvenebileceğiniz biri.

"Genç çocukların örnek alması gereken mükemmel bir rol model, toplumuna geri veriyor; her şeyi yapıyor. O harika bir insan."

Oyuncunun amcasının yaptığı açıklamaya göre, Pazartesi günü maçın ortasında kalbi duran Hamlin, doktorlar kendi başına nefes almasını sağlamaya çalışırken solunum cihazına bağlı olarak uyutulmaya devam ediyor.

Takımından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Hamlin'in Pazartesi gecesi Cincinnati Bengals'a karşı oynanan maçın ilk çeyreğinde kalbinin durduğu ve sahaya yığıldığı, takım arkadaşları ambulansla götürülürken oyuncuların ağladığı, dua ettiği ve kucaklaştığı bir an olduğu belirtildi.

Hamlin, Cincinnati Bengals'ın geniş alıcısı Tee Higgins'e yaptığı açık saha müdahalesinden ayağa kalktıktan birkaç dakika sonra sırt üstü düştü. Kalbinin durmasına neyin sebep olduğu belirsizliğini koruyor.

Hamlin'in yere yığılmasından sonraki 10 saniye içinde Bills takım antrenörleri ona müdahale etti. ESPN yayınına göre, beş dakikadan kısa bir süre içinde bir ambulans sahadaydı ve kendisine kalp masajı yapıldı.

"Hamlin'e sahada takım ve bağımsız sağlık personeli ve yerel sağlık görevlileri tarafından acil tıbbi müdahale yapıldı. Daha sonra durumu kritik olduğu için yerel bir hastaneye nakledildi," dedi NFL yaptığı açıklamada.

Hamlin'in yere yığılması oyuncuları perişan etti - gözyaşları içinde, soyunma odalarına dönmeden önce birbirlerine sarılarak diz çöktüler. Maç ilk çeyreğin bitimine yaklaşık altı dakika kala durduruldu ve daha sonra resmi olarak ertelendi.

Petrishen, Hamlin yere yığıldığında uçakta olduğunu açıkladı ve uçaktan indiğinde "birkaç yüz mesajın" Hamlin'e dualar gönderdiğini ve Petrishen'i kontrol ettiğini söyledi.

Eski kolej defans oyuncusu Hamlin'le aynı sıralardan geçtiklerini ve bu sırada aralarında bir bağ oluştuğunu hatırlıyor.

Ayrıca Hamlin'in üniversiteye katılmayı düşündüğü dönemde Penn State'te Hamlin'i ağırladığını da hatırlıyor.

"Onun klasıyla örnek olan biri olduğunu söyleyebilirim. Sesi çok çıkan biri değil... insanlar işleri doğru şekilde yapmak için ona bakıyor," diye özetliyor Petrishen.

"Harika bir iş ahlakı var, harika bir karaktere sahip, en önden liderlik ediyor ve insanlar ona bakıp onun yaptıklarını takip edebileceklerini biliyorlar. O iyi bir lider. Dediğim gibi, örnek olarak liderlik ediyor. Damar'dan ne alacağınızı her zaman bilirsiniz.

"Her gün aynı kişi olarak geliyor, futbolda ve hayatta her zaman büyük çaba gösteriyor. Odada bir ışık, etrafında olunması gereken iyi bir insan."

Pittsburgh Central Catholic'te Hamlin'in forması ağırlık odasında asılı. Lisedeki koçu Terry Totten, Hamlin'i Athletic için "sessiz bir lider" olarak tanımlıyor.

Totten, "Okul topluluğunun saygın bir üyesi olmak için her türlü çizgiyi aşmaya istekli biri" dedi.

Pittsburgh Üniversitesi futbol koçu Pat Narduzzi yaptığı açıklamada Hamlin'i "bir futbolcudan çok daha fazlası" olarak tanımladı.

"O sevgi dolu bir evlat, kardeş ve arkadaş. Damar binlerce Pittsburgh'lu çocuk için bir kahramandır," dedi Narduzzi.

"Damar, seni seviyoruz. Senin için dua ediyoruz. Pittsburgh her zaman senin arkandaydı. Ve şimdi belli ki tüm ülke de senin arkanda."

Bu sezon Hamlin için büyük bir atılım oldu ve Bills'in defansif arka alanındaki sakatlıkların ardından her maçta oynadı. ESPN'e göre, Bills (12-3) AFC Doğu sıralamasında zirvede yer alırken, güvenlik görevlisi 15 maçta toplam 91 top çalma, 1,5 sack, bir fumble zorlaması ve iki pas savunması kaydetti.

Petrishen, Hamlin'in yıllar içinde gösterdiği gelişimden ve bunun kendisine getirdiği başarıdan "gurur duyduğunu" söylüyor.

Petrishen, "Yıllar içinde çok büyüdü ve bu yıl NFL'de şans bulduğunu görmek harika çünkü gerçekten çok çalıştı ve bunu hak ediyor" dedi.

"Belli ki çok yetenekli ama bunun için çalıştı. Aldığı her şeyi hak etti ve kimse bunu ondan alamaz.

"Bu yıl başardıklarıyla ve önüne çıkan tüm fırsatlarla gerçekten gurur duyuyorum çünkü bunları hak ediyor."

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Kaynak: edition.cnn.com