Üniversite mali yardımı almak için yeni FAFSA'yı doldurdunuz mu?
Ancak ilk etapta çevrimiçi form, Eğitim Bakanlığı'nın "yumuşak lansman" olarak adlandırdığı dönemde yalnızca kısa sürelerle kullanılabilecek.
Mali yardım başvurusunda bulunmak için yeni FAFSA'yı kullanan okuyucularımızdan haber almak istiyoruz. Gelecek bir CNN haberinde yer alabilirsiniz.
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Kaynak: edition.cnn.com