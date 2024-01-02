Üniversite mali yardımı almak için yeni FAFSA'yı doldurdunuz mu?

Daha çok FAFSA olarak bilinen Federal Öğrenci Yardımı için Ücretsiz Başvuru'nun uzun zamandır beklenen güncellemesi 30 Aralık'ta yayınlandı. Ancak bazı aileler, şimdiye kadar sadece kısa süreler için kullanılabilen çevrimiçi forma erişimde sorun yaşıyor.