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PolitikaHaberler

Üniversite mali yardımı almak için yeni FAFSA'yı doldurdunuz mu?

Daha çok FAFSA olarak bilinen Federal Öğrenci Yardımı için Ücretsiz Başvuru'da uzun süredir beklenen güncelleme 30 Aralık'ta yayınlandı.

 and  James Williams
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Federal Öğrenci Yardımı web sitesinden 2 Ocak sabahı alınan bu ekran görüntüsü, yeni FAFSA'nın....aussiedlerbote.de
Federal Öğrenci Yardımı web sitesinden 2 Ocak sabahı alınan bu ekran görüntüsü, yeni FAFSA'nın bakım nedeniyle zaman zaman kullanılamadığını gösteriyor..aussiedlerbote.de

Üniversite mali yardımı almak için yeni FAFSA'yı doldurdunuz mu?

Ancak ilk etapta çevrimiçi form, Eğitim Bakanlığı'nın "yumuşak lansman" olarak adlandırdığı dönemde yalnızca kısa sürelerle kullanılabilecek.

Mali yardım başvurusunda bulunmak için yeni FAFSA'yı kullanan okuyucularımızdan haber almak istiyoruz. Gelecek bir CNN haberinde yer alabilirsiniz.

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Kaynak: edition.cnn.com

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