Üniversite Futbolu Playoffları: Wolverines baş antrenörü Jim Harbaugh, zorlukların 'Amerika'nın takımını' en iyi şekilde ortaya çıkardığını söylüyor

Michigan, Washington, Texas ve Alabama, Florida State 'in ilk dördün dışında kalmasının ardından Yeni Yıl Günü maçlarına katılacak dört takım olarak kaldı.

İşte yarı finaller hakkında bilmeniz gereken her şey:

Nasıl izlenir

1. Michigan Wolverines (13-0), 4. Alabama Crimson Tide (12-1) ile Pasadena, Kaliforniya'daki Rose Bowl'da saat 17:00'de karşılaşacak.

2 numaralı Washington Huskies (13-0), 3 numaralı Texas Longhorns (12-1) ile New Orleans'taki Caesars Superdome'da saat 20:45'te oynanacak Sugar Bowl'da karşılaşacak.

Her iki maç da ESPN'de gösterilecek.

Michigan - Alabama

'Amerika'nın takımı'

Wolverines üst üste üçüncü kez College Football Playoff'a katılıyor ancak Michigan son iki yılın her birinde yarı final aşamasını geçmeyi başaramadı.

Bu yıl Michigan maça ulusal şampiyonluk favorisi olarak çıkıyor. Ancak saha dışında Michigan tartışmalarla dolu bir sezon geçirdi.

Sezona başlarken baş antrenör Jim Harbaugh takımın ilk üç maçından men edildi ve NCAA'in işe alım ihlalleri nedeniyle Michigan'ın spor departmanı tarafından kendi kendine uygulanan bir yaptırım oldu. Konuyla ilgili açık bir soruşturması bulunan NCAA, bu durumda potansiyel olarak ek cezalar eklemeyi seçebilir.

NCAA, Ekim ayında Wolverines hakkında imza hırsızlığı iddiasıyla ikinci bir soruşturma açmış, Michigan futbol analisti Connor Stalions'ın görevden uzaklaştırılmasına ve ardından istifasına yol açmış ve defans koçu Chris Partidge kovulmuştu.

Harbaugh, diğer takımların tabelalarını çalmaya yönelik herhangi bir plan hakkında bilgisi olduğunu reddetti, ancak üç maçlık uzaklaştırma cezasını kabul etti - Michigan'ın saha kenarından uzak kaldığı toplam maç sayısı altıya yükseldi.

Michigan'a yönelik her iki NCAA soruşturması da devam ediyor.

Harbaugh, zorlukların Wolverines'in en iyi yönlerini ortaya çıkardığına inandığını söyledi.

"Takımın duygusu. Azim. Bu çocukların kararlılığı. Evet, bunu izlerken şunu söylemeliyim ki, 'Amerika'nın takımı' olmalı. Amerika zorlukları yenen ve zorlukları yenen takımları sever," diyor Harbaugh Kasım ayında takımı için.

"Hayır diyenlerin, eleştirenlerin ve sözde uzmanların düşündüklerinin üstesinden gelir. Bu benim en sevdiğim takım türü."

Michigan'a sezon boyunca Alabama ile oynanacak yarı final karşılaşmasında hayati bir rol oynayacak olan oyun kurucu J.J McCarthy liderlik etti. Oyun kurucunun 2024 NFL draftında ilk turda seçilebileceği tahmin ediliyor ve McCarthy Michigan'ı ulusal şampiyonluğa taşıyabilirse hisseleri daha da yükselebilir.

Koşucu Blake Corum da bu sezon Wolverines'in formunda kilit rol oynadı ve bu sezon takımın yılın hücum oyuncusu ve yılın geri dönüş oyuncusu seçildi. Bu sezon 1,000 yardanın üzerinde koşarak geçen sezonki etkileyici başarısını tekrarladı.

Tüm ihtimalleri yeniyor

Crimson Tide yarı finallere 12-1'lik bir dereceyle geliyor - tek mağlubiyetini sezon başında yarı finalist Texas'a karşı aldı.

Alabama, takımı ileriye taşımak için birçok oyuncunun görev aldığı dengeli bir hücuma sahip, ancak gösterinin yıldızı oyun kurucu Jalen Milroe'nun dönüşümü. Sezona kötü bir başlangıç yapan Milroe, Alabama'nın Texas'a kaybettiği maçta iki top kaybı yaptı ve 3. haftada Güney Florida karşısında kenara alındı.

Crimson Tide'ın üzülmekten son anda kurtulmasının ardından baş antrenör Nick Saban Milroe'yu yeniden takımın başına getirdi ve Milroe o günden bu yana yükselişini sürdürüyor. Bu sezon 2,718 yarda top fırlattı ama aynı zamanda 468 yarda gibi etkileyici bir koşu yaparak hem kollarını hem de bacaklarını kullanabildiğini gösterdi.

Milroe gazetecilere "Bana baktığınızda oyun kurucu oynadığımı düşünmüyorsunuz," dedi. "Defansif bek, tight end oynadığımı düşünüyorsunuz. Oyun kurucu oynadığımı düşünmüyorsunuz."

"Büyürken kampa gittiğimde beni bir alıcı olarak etiketlediler ya da oyun kurucu pozisyonunda oynamadığımı gördüler," diye ekledi. "Oyun kurucu oynayarak tüm olasılıkları yendim ve bu mümkün olduğunca yapmaya çalıştığım bir şey."

Hiçbir kolej futbolu baş antrenörü, yedi ulusal şampiyonluğu olan Saban'dan daha fazla ulusal şampiyonluğa sahip değil. Milroe onun sekize ulaşmasına yardımcı olabilir.

Washington - Teksas

'İyi olacağız'

Michigan gibi Washington Huskies de yarı finallere 13-0'lık bir dereceyle geliyor ve başarılarının büyük bir kısmı oyun kurucu Michael Penix Jr'a atfedilebilir.

Heisman Trophy finalisti olan Penix, 4,218 yarda ve 33 touchdown ile oynadı. İyi performansının bir sonucu olarak draft stoğu yükseldi ve playoff'ta yıldızlaşırsa yükselmeye devam edebilir.

Penix de Sugar Bowl'a giderken kendinden emin görünüyor.

"Yalan söylemeyeceğim, D-line'ları iyi. Ama aynı zamanda bizim o-line'ımızla oynamadılar," diyor Penix Longhorns'la eşleşmesinden önce gazetecilere, Brett McMurphy'ye göre. "İyi top oynuyorlar ama 49ers'ın ya da Eagles'ın D-line'ıyla oynadığımızı söyleyemem, bu yüzden iyi olacağız."

Penix'in yanı sıra koşucu Dillon Johnson da Huskies hücumunun kilit ismi. Johnson normal sezon boyunca 1,113 yarda koştu ve Sugar Bowl öncesinde tam formuna geri döndüğünü söylüyor.

ESPN'in haberine göre Johnson ayağındaki sakatlık nedeniyle bir ay boyunca dinlendikten sonra gazetecilere "İlk kez ayağımı toparlayabildim ve bu bir lütuf oldu çünkü dinlenme zamanı mükemmel bir zamanda geldi" dedi.

Penix ve Johnson'ın Longhorns savunmasına karşı birbirlerini serbest bırakmak için birlikte çalışmaları gerekecek.

'Kimse bunu daha fazla isteyemez'

Texas Longhorns New Orleans'a 12-1'lik güçlü bir dereceyle geliyor ve geçen yılki Alamo Bowl'da Huskies'e kaybettikten sonra Washington'ın üstesinden gelmeye çalışacak.

Ancak Longhorns, hücumlarının formda olması sayesinde bu kez Huskies'in üstesinden gelebileceklerinden umutlu.

Oyun kurucu Quinn Ewers verimli bir yıl geçirdi ve Washington savunmasına karşı derin şutlarını gole çevirmek isteyecek hızlı bir alıcı çekirdeğine sahip.

Savunma oyuncusu Jaylan Ford takımının yarı finalde ne yapacağını çok iyi bildiğine inanıyor.

"Takımın zihniyeti şu anda oldukça iyi. Bence herkes kendi rolünün ne olduğunu ve takım için görevinin ne olduğunu anladı," diyor Ford karşılaşma öncesinde Sports Illustrated Fan Nation'a verdiği demeçte.

"Herkes kazanmak için ne yapmamız gerektiğini biliyor, o yüzden bence şimdi yapmamız gereken tek şey hazırlanmaya başladığımızdan beri yaptığımız hataları temizlediğimizden emin olmak.

"Gerçekten neyi başarmak istediğimizin farkındayız, o da Ulusal Şampiyonluk ve artık bunun için yarışma şansı yakaladığımıza göre sanırım kimse bunu bu takımdaki çocuklardan daha fazla istemiyor."

CNN'den Wayne Sterling ve David Close haberciliğe katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com