Union Berlin, Maccabi Haifa maçında yaşanan antisemit olaylar nedeniyle özür diledi

Union Berlin tarafından Cuma günü yayınlanan açıklamaya göre, bir grup Alman Maccabi Haifa taraftarı Berlin Olimpiyat Stadyumunda oynanan maç sırasında antisemit hakaretlere maruz kaldı.

"Bu davranış utanç vericidir ve buna müsamaha göstermeyeceğiz. Etkilenenlerden özür diliyoruz. Anti-Semitizm ne yazık ki toplumumuzda hala mevcut, bu yüzden stadyumda da kendini gösteriyor" dedi.

"Bununla birlikte, saflarımızda ayrımcılığa asla müsamaha göstermeyeceğiz. Uyanık kalmak ve buna karşı yorulmadan çalışmak önemlidir."

Zingler, kulübün olayla ilgili polis soruşturmalarını destekleyeceğini söyledi.

Alman-İsrail Toplumu Gençlik Forumu'ndan yapılan basın açıklamasına göre, Maccabi Haifa taraftar grubuna bira fırlatıldı ve onlar da antisemit hakaretlere ve şiddet tehditlerine maruz kaldı.

Açıklamanın devamında, bir Union Berlin taraftarının İsrail bayrağını yakmaya çalıştığı iddia edildi.

Diğer Union Berlin taraftarları araya girdi ve Maccabi Haifa taraftarlarıyla yer değiştirdi.

Gençlik forumu taraftarlara dayanışmaları için teşekkür etti ve kulübün hızlı tepkisinden memnun olduklarını söyledi.

Ayrımcılık karşıtı ağ FARE de Twitter hesabında Union Berlin taraftarlarından birinin maçta Nazi selamı verdiğini gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Tweet'te "Bu adam Maccabi taraftarlarına Nazi selamı verdi ve kendisine seslenenleri taciz etti" ifadeleri yer aldı.

Maccabi Haifa olaylar hakkında yorum yapmadı, bunun yerine rakiplerine misafirperverlikleri için bir tweet ile teşekkür etti.

CNN yorum için Maccabi Haifa, UEFA ve Berlin Polisi ile temasa geçti.

Alman takımının 3-0 kazandığı maç, Nazi döneminde 1936 Olimpiyat Oyunları için inşa edilen Olimpiyat stadyumunda ilk kez bir İsrail takımının mücadele etmesine işaret eden sembolik bir olaydı.

Union Berlin normalde iç saha maçlarını Stadion an der Alten Försterei'de oynuyor.

Ancak saha UEFA'nın Avrupa müsabakaları için gerekli şartları karşılamadığı için maç Olimpiyat Stadyumunda oynandı.

Deutsche Welle'nin Şubat ayında bildirdiğine göre Almanya'da antisemit olayların sayısı son yıllarda giderek artıyor.

Ocak 2021'in sonuna kadarki 12 aylık dönemde en az 2.275 Yahudi karşıtı suç işlendiği ve bunların 55 kadarının şiddet içerikli olduğu bildirildi.

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Kaynak: edition.cnn.com