UNESCO'nun antik Eriha kalıntılarını Dünya Mirası Alanı olarak belirlemesi İsrail'in tepkisine yol açtı

UNESCO, eski adıyla Twitter olarak bilinen resmi X hesabından yaptığı açıklamada, kararın Riyad'da düzenlenen bir konferansta alındığını belirtti.

Filistin Yönetimi kararı memnuniyetle karşılarken, İsrail öfkesini dile getirdi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Eriha'da yeni belirlenen alan, M.Ö. dokuzuncu binyıla kadar uzanan kalıntılar içeriyor. Eriha, dünyada sürekli yerleşim bulunan en eski şehirlerden biri.

Pazar günü yayınlanan bir açıklamaya göre Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanlığı kararı memnuniyetle karşılayarak Eriha'nın "kültürel, ekonomik ve siyasi öneminin" kabulü ve "10.000 yıllık insani gelişimin" bir kanıtı olarak övdü.

Filistin Yönetimi Turizm ve Eski Eserler Bakanı Rula Ma'ayah, Pazar günü CNN'e gönderdiği açıklamada kararın öneminin altını çizerek, Eriha'yı çeşitli Filistin mirasının ayrılmaz ve değerli bir parçası olarak nitelendirdi.

Ma'ayah, "Alanın olağanüstü evrensel değeri, onu Dünya Mirası alanlarından biri olarak nitelendiriyor" dedi.

Ancak İsrail Dışişleri Bakanlığı kararı onaylamadığını ifade ederek, bu eylemi "Filistinlilerin UNESCO'yu alaycı bir şekilde kullanmasının ve örgütü siyasallaştırmasının bir başka işareti" olarak gördüğünü söyledi.

Ürdün Vadisi'nde yer alan Eriha, doğuda Ürdün Nehri ile batıda Kudüs arasında yer alıyor.

Eriha, 2010 yılında modern Taş Devri'ne kadar uzanan dünyanın en eski surlu şehri olma ünvanını kutladı.

CNN'den Kareem Khadder ve Richard Greene Kudüs'ten bildirdi. Eyad Kourdi Gaziantep, Türkiye'den yazdı.

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Kaynak: edition.cnn.com