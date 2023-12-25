UNESCO Dünya Mirası Listesine 'tehlike altındaki' üç alan eklendi

Her üç alan da eş zamanlı olarak UNESCO'nun Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.

UNESCO'nun kurucu Sözleşmesi, aralarında Rusya ve Ukrayna'nın da bulunduğu tüm üyeleri "kendi miraslarına ya da Sözleşmeye Taraf başka bir Devletin mirasına doğrudan ya da dolaylı olarak zarar verecek herhangi bir kasıtlı önlem almamakla" yükümlü kılıyor.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay yaptığı açıklamada, listeye alınmanın Odesa'nın savaştan korunmasına yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

Azoulay, "Özgür bir şehir, bir dünya kenti, sinema, edebiyat ve sanata damgasını vurmuş efsanevi bir liman olan Odesa, böylece uluslararası toplumun güçlendirilmiş koruması altına alınmıştır" dedi.

"Savaş devam ederken, bu yazıt, her zaman küresel çalkantıların üstesinden gelmiş olan bu şehrin daha fazla yıkımdan korunmasını sağlamak için ortak kararlılığımızı temsil etmektedir."

Açıklamada, kararın Ukrayna'ya şehir merkezinin korunması ve rehabilitasyonu için "teknik ve mali uluslararası yardıma" erişim sağlayacağı belirtildi.

Söz konusu kayıt, Dünya Miras Komitesi'nin Paris'teki olağanüstü oturumunda yapıldı.

Toplantıda tehdit altındaki üç alan ele alındı:

- OdesaTarihi Merkezi (Ukrayna)- Rachid Karami Uluslararası Fuarı-Tripoli (Lübnan)- Marib Valiliğindeki Antik Saba Krallığının Simgesel Yapıları (Yemen)

Her üçü de şu anda hem Dünya Mirası Listesi'nde hem de Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır.

Yemen'de, Saba Krallığı'nın M.Ö. 1. binyıldan M.S. 630'larda İslam'ın gelişine kadar olan dönemdeki mimari, estetik ve teknolojik başarılarını gösteren yedi arkeolojik alan bulunmaktadır.

Alan, Yemen'de devam eden çatışmaların alana yönelttiği tehditler nedeniyle "tehlike altında" listesine eklenmiştir.

Lübnan'daki Rachid Karami Uluslararası Trablus Fuarı, 1962 yılında Brezilyalı mimar Oscar Niemeyer tarafından tasarlanmıştır. Ana binası bumerang şeklinde kapalı bir sergi salonudur.

UNESCO'dan yapılan açıklamada "20. yüzyıl modern mimarisinin Yakın Doğu Arap coğrafyasındaki en önemli temsilcilerinden biridir" denildi.

UNESCO, "endişe verici koruma durumu, bakımı için mali kaynak eksikliği ve kompleksin bütünlüğünü etkileyebilecek kalkınma tekliflerinin gizli riski" nedeniyle tehdit altındaki listeye eklendiğini söyledi.

CNN'den Marnie Hunter bu habere katkıda bulunmuştur.Üstteki resim: Ukrayna'nın Odesa kentinin tarihi merkezi artık UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. (bergamont/iStockphoto/Getty Images)

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Kaynak: edition.cnn.com